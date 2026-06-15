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Τι μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, για να βοηθήσουμε το δέρμα μας να επουλωθεί και να απαλλαγούμε από τα ενοχλητικά συμπτώματα και τις αντιαισθητικές κοκκινίλες και πληγές;

Όταν ένα τσίμπημα κουνουπιού προκαλεί φαγούρα και δυσφορία, μπορείτε συχνά να βρείτε ανακούφιση με απλά υλικά που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας, όπως η βρώμη, το μέλι ή η μαγειρική σόδα. Μπορεί να μην αισθανθείτε αμέσως το τσίμπημα όταν σας τσιμπήσει ένα κουνούπι. Όμως το εξόγκωμα που αφήνει πίσω του συνοδεύεται συνήθως από μια επίμονη φαγούρα που μπορεί να διαρκέσει για ημέρες.

Οι κρέμες και οι αλοιφές μπορούν να βοηθήσουν, αλλά μπορείτε επίσης να καταπολεμήσετε τον κνησμό με αντικείμενα που πιθανότατα υπάρχουν ήδη στο σπίτι σας σύμφωνα με το healthline.com. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι τα τσιμπήματα κουνουπιών είναι συνήθως ακίνδυνα, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδώσουν ασθένειες ή να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

1. Βρώμη

Μια αποτελεσματική λύση για το ενοχλητικό τσίμπημα κουνουπιού μπορεί να είναι και ένα από τα αγαπημένα σας πρωινά. Η βρώμη μπορεί να ανακουφίσει από τη φαγούρα και το πρήξιμο, καθώς περιέχει ειδικές ενώσεις με αντιερεθιστικές ιδιότητες.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε:

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Ανακατέψτε ίσες ποσότητες βρώμης και νερού ώστε να δημιουργηθεί μια πάστα. Εφαρμόστε την στην ερεθισμένη περιοχή για 10 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε την. Αν έχετε πολλά τσιμπήματα, μπορείτε να κάνετε μπάνιο με βρώμη. Προσθέστε 1 φλιτζάνι βρώμη ή αλεσμένη βρώμη σε μια μπανιέρα με χλιαρό νερό και παραμείνετε μέσα για περίπου 20 λεπτά.

2. Θρυμματισμένος πάγος

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο πάγος μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή. Το κρύο μουδιάζει το δέρμα και προσφέρει άμεση, αν και προσωρινή, ανακούφιση.

Πώς να τον χρησιμοποιήσετε:

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συνιστά τη χρήση μιας κρύας, νωπής πετσέτας ή μιας παγοκύστης για την ανακούφιση από τη φαγούρα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σακούλα με θρυμματισμένο πάγο, αρκεί να τοποθετήσετε ένα πανί ανάμεσα στον πάγο και το δέρμα. Εφαρμόστε το κρύο επίθεμα για 5-10 λεπτά κάθε φορά, αρκετές φορές μέσα στην ημέρα.

3. Θερμότητα

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην περιοχή του τσιμπήματος μπορεί επίσης να προσφέρει ανακούφιση.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικές συσκευές θερμοθεραπείας ή να μουσκέψετε ένα πανί σε ζεστό νερό και να το εφαρμόσετε στο σημείο για έως και 10 λεπτά. Μην εφαρμόζετε θερμότητα σε ανοιχτές πληγές.

4. Μέλι

Το μέλι αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς φυσικές θεραπείες. Χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, όπως ο πονόλαιμος και η ξηροδερμία. Το ιατρικό μέλι διαθέτει αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

Τοποθετήστε μια μικρή σταγόνα πάνω στο τσίμπημα. Μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής και να περιορίσει την ανάγκη να ξύνετε την περιοχή.

5. Αλόη Βέρα

Η αλόη βέρα είναι ένα συνηθισμένο φυτό με πολλές θεραπευτικές χρήσεις. Το τζελ της έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον πόνο από εγκαύματα και βοηθά στην ταχύτερη επούλωση του δέρματος.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε:

Κόψτε ένα μικρό κομμάτι από το φυτό και εφαρμόστε το τζελ απευθείας στο ερεθισμένο σημείο. Αφήστε το να στεγνώσει και επαναλάβετε όταν χρειάζεται.

6. Μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κουζίνα και χρησιμοποιείται για δεκάδες διαφορετικούς σκοπούς.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε:

Αναμείξτε μία κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα με λίγο νερό μέχρι να σχηματιστεί πάστα. Εφαρμόστε την στο τσίμπημα και αφήστε τη να δράσει για 10 λεπτά πριν την ξεπλύνετε. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, διακόψτε τη χρήση.

7. Βασιλικός

Ο αρωματικός βασιλικός, εκτός από βασικό συστατικό πολλών συνταγών, μπορεί να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των τσιμπημάτων. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχει ενδέχεται να μειώσουν τη φλεγμονή.

Πώς να τον χρησιμοποιήσετε:

Βράστε δύο φλιτζάνια νερό με περίπου 15 γραμμάρια αποξηραμένου βασιλικού. Αφήστε το να κρυώσει και χρησιμοποιήστε ένα πανί για να το εφαρμόσετε πάνω στα τσιμπήματα. Εναλλακτικά, ψιλοκόψτε φρέσκα φύλλα βασιλικού και τρίψτε τα απαλά πάνω στο δέρμα.

8. Ξίδι

Το μηλόξιδο χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως φυσική θεραπεία για διάφορες καταστάσεις υγείας.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

Τοποθετήστε μια σταγόνα ξίδι πάνω στο τσίμπημα. Μπορεί να μειώσει το τσούξιμο και το αίσθημα καψίματος. Αν έχετε πολλά τσιμπήματα, προσθέστε δύο φλιτζάνια ξίδι σε χλιαρό μπάνιο και παραμείνετε μέσα για περίπου 20 λεπτά.

9. Κρεμμύδι

Οι χυμοί που απελευθερώνονται από ένα φρεσκοκομμένο κρεμμύδι μπορεί να μειώσουν τον ερεθισμό και το τσούξιμο. Επιπλέον, το κρεμμύδι διαθέτει φυσικές αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

Κόψτε μια φέτα κρεμμυδιού και τοποθετήστε τη απευθείας πάνω στο τσίμπημα για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά την περιοχή.

10. Θυμάρι

Το θυμάρι χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως φυσική θεραπεία για δερματικά προβλήματα. Οι αντιβακτηριακές του ιδιότητες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ερεθισμού και μόλυνσης.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

Ψιλοκόψτε φρέσκα φύλλα και εφαρμόστε τα πάνω στο τσίμπημα για περίπου 10 λεπτά.

Για πιο ισχυρό αποτέλεσμα, αφήστε κλωνάρια θυμαριού σε βραστό νερό και χρησιμοποιήστε το υγρό με ένα πανί πάνω στην περιοχή.

11. Έλαιο μέντας

Το έλαιο μέντας χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την ανακούφιση από τη φαγούρα.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

Αναμείξτε λίγες σταγόνες ελαίου μέντας με ένα έλαιο βάσης και εφαρμόστε το στην πάσχουσα περιοχή. Δεν συνιστάται για μικρά παιδιά χωρίς ιατρική συμβουλή.

12. Μελισσόχορτο (Lemon Balm)

Το μελισσόχορτο είναι συγγενικό φυτό της μέντας και περιέχει τανίνες και πολυφαινόλες που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

Ψιλοκόψτε τα φύλλα και εφαρμόστε τα απευθείας στο τσίμπημα ή χρησιμοποιήστε μια κρέμα με εκχύλισμα μελισσόχορτου.

13. Αμαμελίδα (Witch Hazel)

Η αμαμελίδα είναι ένα φυσικό στυπτικό που πωλείται στα φαρμακεία.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε:

Βάλτε μικρή ποσότητα σε βαμβάκι και εφαρμόστε την απαλά στο τσίμπημα. Αφήστε τη να στεγνώσει φυσικά και επαναλάβετε εφόσον χρειάζεται.

14. Άρνικα

Η άρνικα είναι ένα φυσικό προϊόν που διατίθεται σε μορφή κρέμας ή γέλης για μικροτραυματισμούς του δέρματος. Πολλοί υποστηρίζουν ότι μειώνει το πρήξιμο, τον πόνο και τη φλεγμονή.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε:

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα κρέμας ή γέλης άρνικας στο σημείο.

15. Τσάι χαμομηλιού

Το χαμομήλι χρησιμοποιείται ευρέως ως φυσική θεραπεία για πολλές ενοχλήσεις. Τα αιθέρια έλαιά του μπορούν να μειώσουν τη φαγούρα και τη φλεγμονή.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

Αφήστε ένα φακελάκι χαμομηλιού σε νερό και στη συνέχεια βάλτε το στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά. Τοποθετήστε το πάνω στο τσίμπημα για 10 λεπτά. Να θυμάστε ότι σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

16. Σκόρδο

Το σκόρδο είναι μια γνωστή φυσική θεραπεία για διάφορες παθήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα τσιμπήματα εντόμων.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

Μην εφαρμόζετε ωμό σκόρδο απευθείας στο δέρμα, καθώς μπορεί να προκαλέσει κάψιμο ή ερεθισμό.Αναμείξτε ψιλοκομμένο σκόρδο με μια άοσμη λοσιόν ή βαζελίνη, αφήστε το μείγμα για 10 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε το. Έπειτα εφαρμόστε μια δροσερή κομπρέσα.

Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορώ να βάλω σε ένα τσίμπημα κουνουπιού;

Σύμφωνα με το CDC, μια παγοκύστη για 10 λεπτά και στη συνέχεια μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό για άλλα 10 λεπτά μπορούν να προσφέρουν γρήγορη ανακούφιση. Επιπλέον, ένα αντιισταμινικό που διατίθεται χωρίς συνταγή μπορεί να βοηθήσει.

Πώς θα καταλάβω ποιο έντομο με τσίμπησε;

Δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωρίσετε το έντομο. Το τσίμπημα κουνουπιού συνήθως εμφανίζεται ως ένα μικρό, στρογγυλό και ελαφρώς πρησμένο εξόγκωμα που κοκκινίζει και προκαλεί φαγούρα μέσα σε λίγα λεπτά.

Πότε πρέπει να ανησυχήσω για ένα τσίμπημα εντόμου;

Τα περισσότερα τσιμπήματα προκαλούν ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή αλλεργική αντίδραση που απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια.

Σημάδια επείγουσας κατάστασης

Η αναφυλαξία αποτελεί επείγον ιατρικό περιστατικό και μπορεί να προκαλέσει:

Εξάνθημα

Χαμηλό σφυγμό

Δυσκολία στην αναπνοή

Αναφυλακτικό σοκ

Αν παρατηρήσετε αυτά τα συμπτώματα, καλέστε άμεσα το 112 ή το ΕΚΑΒ.

Η δοκιμή μίας ή περισσότερων από αυτές τις φυσικές θεραπείες μπορεί να σας βοηθήσει να ανακουφιστείτε από τη φαγούρα και το πρήξιμο που προκαλεί ένα τσίμπημα κουνουπιού. Παρ’ όλα αυτά, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη. Τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια το σούρουπο και τη νύχτα. Αν θέλετε να απολαύσετε μια καλοκαιρινή βραδιά σε εξωτερικό χώρο, καλύψτε το δέρμα σας και αποφύγετε τα στάσιμα νερά που προσελκύουν τα έντομα. Εάν σας τσιμπήσει κουνούπι, προσπαθήστε να μειώσετε γρήγορα το πρήξιμο και τη φαγούρα με μια ασφαλή και οικονομική σπιτική λύση. Αν παρατηρήσετε ερεθισμό ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αντίδραση, διακόψτε αμέσως τη χρήση της.