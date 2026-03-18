«Απαιτούμε άμεσα τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Καμία συγκάλυψη, καμία καθυστέρηση».

Σε σκληρή ανακοίνωση προχώρησε η Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτουν πλήρη γνώση της πολιτικής ηγεσίας για όσα καταγγέλλονται.

Επικαλούμενη ρεπορτάζ του in.gr η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι ο Μάκης Βορίδης και ο Λευτέρης Αυγενάκης είχαν ενημερωθεί από την αρχή για τις πρακτικές που εφαρμόζονταν στο Εθνικό Απόθεμα. Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά «καταρρέει οριστικά το αφήγημα άγνοιας της κυβέρνησης», με την ίδια να χαρακτηρίζεται πλέον εκτεθειμένη.

Παράλληλα, το κόμμα ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία συγκάλυψη ή καθυστέρηση, ενώ επισημαίνει την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης και απόδοσης ευθυνών, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου στην κοινωνία.