Έπειτα από 10 διαδοχικά τζακ ποτ στο Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται απόψε (23/6) και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής σημειώθηκε το δέκατο διαδοχικό τζακ ποτ, που ανέβασε ψηλότερα το χρηματικό έπαθλο για την πρώτη κατηγορία. Επίσης, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: