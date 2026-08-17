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Σε δασική έκταση στην Πάστρα ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά ξέσπασε στην Κεφαλονιά το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στον οικισμό Πάστρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα και το μέτωπο είναι κοντά στον οικισμό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ισάριθμα ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089372727031259499}

41 αγροτοδασικές φωτιές σε 24 ώρες

Τις προηγούμενες 24 ώρες, από τις 18:00 της Κυριακής έως την ίδια ώρα της Δευτέρας, εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές φωτιές.

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Από αυτές, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως δυνάμεις της αντιμετωπίζουν άλλες τρεις.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089367041090224153}

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη

Για αύριο, Τρίτη, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε:

Αττική

Βοιωτία

Εύβοια

Αργολίδα

Κορινθία

περιοχές Φωκίδας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλείας και Έβρου

{https://x.com/CivPro_GR/status/2089295490810630406}