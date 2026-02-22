«Παρά τη μαζική αντίθεση όλων των εμπλεκομένων φορέων, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία απάντηση για το θέμα», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ.

Παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προγραμματίζει η ΟΕΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ, διεκδικώντας την επαναφορά της αναβολής για τη στρατιωτική θητεία, των ειδικευόμενων γιατρών στην ηλικία των 33 ετών για όλους. Μάλιστα η ΟΕΝΓΕ προκηρύσσει στάση εργασίας από 13:00 έως 15:00, για τους γιατρούς που θα συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας.

Η ΕΙΝΑΠ εξηγεί ότι «η ρύθμιση αυτή δημιουργεί άμεσο και σοβαρό πρόβλημα σε δεκάδες νέους γιατρούς, που ετοιμάζονται να αρχίσουν ή βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ειδικότητας και βρίσκονται 'στον αέρα', ενώ το επόμενο διάστημα θα επηρεαστούν ακόμη περισσότεροι. Πρόκειται για μια απόφαση που διαλύει την επαγγελματική και επιστημονική πορεία νέων γιατρών και επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων». Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν την απόσυρση της πρότασης και την επαναφορά της αναβολής για τη στρατιωτική θητεία των ειδικευόμενων γιατρών στην ηλικία των 33 ετών.

Συνάρτηση ΙΣΑ με ομάδα φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Ομάδα φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών επισκέφθηκε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και είχε συνομιλία με τα μέλη του Δ.Σ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της αναφορικά με τις επιπτώσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, για την αναβολή στράτευσης των ιατρών.

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις πρωτοβουλίες του ΙΣΑ και ειδικότερα για τη συνάντηση του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη με τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας, Θανάση Δαβάκη, καθώς και για την επιστολή που έχει αποστείλει ο ΙΣΑ προς τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, Νικόλαο Δένδια, με την οποία ζητά την επανεξέταση του πλαισίου που αφορά τη χορήγηση αναβολής στράτευσης σε γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή, για την έναρξη ή την ολοκλήρωση της ειδικότητάς τους.

Ο πρόεδρος των Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Δημοσθένης Στήλιος, αφού ευχαρίστησε τον ΙΣΑ για την παρέμβασή του, επεσήμανε ότι οι φοιτητές νοιώθουν μεγάλη ανασφάλεια και τόνισε ότι ο επαγγελματικός τους προγραμματισμός «τινάζεται στον αέρα».

Όπως επισημάνθηκε, μετά την ψήφιση του Ν. 5265/2026 με τον οποίο καταργείται ουσιαστικά η δυνατότητα αναβολής στράτευσης για τους ιατρούς μετά το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχει προκληθεί σοβαρή αναστάτωση. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει, τόσο τους νέους γιατρούς που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ειδίκευσης και κινδυνεύουν να τη διακόψουν, όσο και εκείνους που βρίσκονται σε αναμονή για την έναρξή της, αφήνοντάς τους σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας.

Το Δ.Σ του ΙΣΑ εξέφρασε την στήριξή του στο αίτημα των φοιτητών και την πρόθεση του συλλόγου να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ότι η ολοκλήρωση της ειδικότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιατρικής εκπαίδευσης και δεν μπορεί να διακόπτεται ή να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά.

«Ο ΙΣΑ έχει ζητήσει από την πολιτεία την άμεση επανεξέταση του ζητήματος που έχει προκαλέσει εύλογη αναστάτωση και θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών και των νέων ιατρών. Η προστασία της επιστημονικής τους πορείας και η διασφάλιση επαγγελματιών προοπτικών, αποτελεί επένδυση για το μέλλον του συστήματος υγείας και της χώρας μας », τόνισε ο κ. Πατούλης.