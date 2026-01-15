«Η πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στην εκπαίδευση, προσφέροντας σημαντικές γνώσεις και εργαλεία» αναφέρουν οι συντελεστές του έργου.

Πρωτοβουλία με επίκεντρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ενισχύει τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό και τη στήριξη γυναικών που έχουν πέσει θύματα έμφυλης βίας.

Το εκπαιδευτικό έργο CARE POWER, το οποίο υλοποιείται από την Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κλινικών Δεξιοτήτων, με έδρα το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής, στοχεύει στην κάλυψη ενός κρίσιμου κενού στην εκπαίδευση των λειτουργών υγείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (MOOC), καθώς και διά ζώσης σεμινάρια σε διάφορες πόλεις της χώρας, και απευθύνεται σε επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΕΚΚΕ, σχεδόν 4 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας από σύντροφο ή πρώην σύντροφο, γεγονός που αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των επαγγελματιών υγείας ως πρώτου σημείου επαφής με το σύστημα υποστήριξης.

Ήδη περισσότεροι από 360 επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα έχουν εκπαιδευτεί μέσω σύγχρονων διαδικτυακών σεμιναρίων τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ 70 ακόμη αναμένεται να συμμετάσχουν σε διά ζώσης εκπαιδεύσεις στα Ιωάννινα (17 Ιανουαρίου), τη Θεσσαλονίκη (31 Ιανουαρίου) και τη Λάρισα (14 Φεβρουαρίου).

Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης βασίστηκε τόσο σε διεθνή βιβλιογραφία όσο και σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης με επαγγελματίες υγείας και φοιτητές Ιατρικής. Τα ευρήματα ανέδειξαν συχνά εμπόδια στην καθημερινή πρακτική, όπως η έλλειψη σαφών πρωτοκόλλων, η περιορισμένη θεσμική υποστήριξη και η απουσία διατομεακής συνεργασίας.

Η εκπαίδευση συνδυάζει θεωρία και πράξη, με περισσότερες από 10 κλινικές περιπτώσεις, 50 ερωτήσεις κριτικής σκέψης, 40+ flashcards, καθώς και πλούσιο διαδραστικό υλικό (εικόνες, βίντεο και podcasts). Με την ολοκλήρωσή του, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το μάθημα είναι διαθέσιμο δωρεάν από τον σύνδεσμο: https://arecs.org.gr/openeclass/modules/auth/info_course.php?c=TMA101

Το CARE POWER MOOC προσφέρει δωρεάν, ευέλικτη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση μέσα από έξι θεματικές ενότητες που καλύπτουν την κατανόηση της έμφυλης βίας, την κλινική αξιολόγηση, τη διαχείριση περιστατικών και το σύστημα παραπομπών. Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρία και πράξη, με κλινικές περιπτώσεις, διαδραστικό υλικό και εργαλεία κριτικής σκέψης, ενώ με την ολοκλήρωσή του χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το έργο CARE POWER εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PREVENT – Preventing gender-based violence and violence against children, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.