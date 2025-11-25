Η καμπάνια υλοποιείται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Υποδομών και Μεταφορών και της ΣΤΑΣΥ.

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, βρέθηκαν στον σταθμό Μετρό Κεραμεικός για την παρουσίαση της νέας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Η καμπάνια υλοποιείται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Υποδομών και Μεταφορών και της ΣΤΑΣΥ, αξιοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τη μέγιστη δυνατή διάχυση του μηνύματος. Κεντρικό στοιχείο της είναι η αφίσα με το σύνθημα «Μίλησέ μας», που προτρέπει τις γυναίκες που υφίστανται βία ή τα άτομα του περιβάλλοντός τους να αναζητήσουν βοήθεια.

Η καμπάνια αναδεικνύει τη σημασία της Γραμμής SOS 15900, η οποία λειτουργεί 24/7, 365 ημέρες τον χρόνο, προσφέροντας άμεση υποστήριξη, καθοδήγηση και διασύνδεση με δίκτυο δομών προστασίας σε όλη τη χώρα.

Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Η βία κατά των γυναικών δεν πρέπει να αφήνει καμία κοινωνία άπραγη. Η γραμμή 15900 προσφέρει υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς, νομικούς και ψυχολόγους, 24 ώρες την ημέρα, ώστε κάθε γυναίκα να βρει δρόμο ασφάλειας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε: «Με την καμπάνια στα μέσα μεταφοράς στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όσες γυναίκες έχουν ανάγκη, να μιλήσουν και να ξέρουν ότι η Πολιτεία είναι δίπλα τους».

Η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη πρόσθεσε: «Το μήνυμα “Μίλησέ μας” φτάνει σε κάθε διαδρομή, γειτονιά και γυναίκα, με υποστήριξη από 44 συμβουλευτικά κέντρα, 20 ξενώνες φιλοξενίας, το ψηφιακό εργαλείο PanicButton και συνεργασίες για έκτακτα καταλύματα και μετακινήσεις θυμάτων».

Μετά την παρουσίαση της καμπάνιας, οι υπουργοί και η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάνη, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Γραμμής SOS 15900, όπου ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τη διαχείριση περιστατικών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το εθνικό δίκτυο πρόληψης και προστασίας έχει στηρίξει χιλιάδες γυναίκες:

95.000 γυναίκες απευθύνθηκαν στη Γραμμή SOS 15900.

58.000 γυναίκες έλαβαν υποστήριξη από τα Συμβουλευτικά Κέντρα.

2.500 γυναίκες και 2.500 παιδιά βρήκαν ασφάλεια σε Δομές Φιλοξενίας.