Κομπολόι-μαμούθ 350 μέτρων!

Το μεγαλύτερο κομπολόι στην ελλάδα, μήκους 5 μέτρων και φτιαγμένο από 1.001 χάντρες, φαίνεται πως βρίσκεται στο Ρέθυμνο, με το δημιουργό του, Βαγγέλη Τσουπάκη, να σχεδιάζει να γράψει ιστορία στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες κατασκευάζοντας ένα κομπολόι-μαμούθ 350 μέτρων!

Πίσω από τα ρεκόρ, κρύβεται μια ολόκληρη παράδοση, που μεταμορφώνεται σε τέχνη από τον δημιουργό, με οδηγό τις μνήμες από τον παππού του.

Σήμερα, το εργαστήρι του έχει γίνει πόλος έλξης, με επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη να καταφθάνουν στην Κρήτη για να δουν αυτή τη μοναδική τέχνη. Ανάμεσα σε υλικά όπως το κόκκαλο, το κέρατο και το πολύτιμο κεχριμπάρι, ο κ. Τσουπάκης συναντά ανθρώπινες ιστορίες.

Σε μια εποχή που οι χειρωνακτικές τέχνες απειλούνται, ο γιος του, ο Ανδρέας, παίρνει ήδη τη σκυτάλη στο Ρέθυμνο, κρατώντας αυτή την παράδοση ζωντανή στο πέρασμα του χρόνου.

Πηγή: zarpanews.gr