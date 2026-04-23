Με Διονύση Τεμπονέρα, Πέτρο Κόκκαλη και πολλά νέα πρόσωπα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, θα αρχίσει να εκπροσωπείται στις τηλεοπτικές εκπομπές το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Τις δημόσιες εμφανίσεις του έχει αρχίσει να «πυκνώνει» ο Αλέξης Τσίπρας, στην τελική ευθεία πριν την επισημοποίηση της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Μετά την τοποθέτηση του στο βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη, ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στους Δελφούς, ενώ την επόμενη Τετάρτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί η προτελευταία παρουσίαση της «Ιθάκης».

Παράλληλα, όμως, στην Αμαλίας προετοιμάζουν και την επόμενη ημέρα. Για την ακρίβεια, σχεδιάζουν τις τηλεοπτικές εμφανίσεις των προσώπων που θα εκπροσωπούν τη νέα κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που θα περιλαμβάνει ελάχιστα έμπειρα στελέχη και πολλά νέα, που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, ενδεικτικό της ανανέωσης που επιθυμεί να πετύχει.

Από τους Δελφούς στην Κρήτη

Είναι, πλέον, ξεκάθαρο ότι ο πρώην πρωθυπουργός «τρέχει» με γρηγορότερο ρυθμό από ότι και ο ίδιος σχεδίαζε πριν από μερικές εβδομάδες. Σε όλα, μάλιστα, τα επίπεδα και κυρίως στον οργανωτικό τομέα, όπου οι Γιώργος Βασιλειάδης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης και Γρηγόρης Θεοδωράκης, πραγματοποιούν συνεχείς επαφές με ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα.

Όσον αφορά τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην πολιτική πρόταση την οποία θέλει να παρουσιάσει στους πολίτες. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστεί το πολιτικό κείμενο που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Σιακαντάρης, για τη σύμπλευση των ρευμάτων της Αριστεράς, των Πράσινων και της Σοσιαλδημοκρατίας.

Από εκεί και πέρα, ο κ. Τσίπρας αναλαμβάνει ο ίδιος να παρουσιάσει στοιχεία των θέσεων που βρίσκονται υπό επεξεργασία, με δημόσιες παρεμβάσεις του. Αυτό αναμένεται να πράξει και σήμερα, στους Δελφούς, όπου θα μιλήσει στο ομώνυμο Φόρουμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εστιάσει σε προγραμματικά, αλλά και πολιτικά ζητήματα.

Και μετά τη Στερεά Ελλάδα, σειρά θα πάρει η Κρήτη. Την επόμενη Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η προτελευταία παρουσίαση της «Ιθάκης», στο Ηράκλειο, σε μια περιοχή όπου το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού επενδύει πολλά. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να φτάσει μια ημέρα νωρίτερα στο Ηράκλειο, προκειμένου να πραγματοποιήσει επαφές με προσωπικότητες και φορείς της μεγαλονήσου.

Η «μάχη» της τηλεόρασης

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα εργάζεται «πυρετωδώς» σε όλους τους τομείς. Ένα σημείο που προσπαθεί «χτίσει», είναι η μιντιακή και κυρίως η τηλεοπτική παρουσία των στελεχών που θα εκπροσωπούν τον νέο αυτό φορέα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πρώτη «λίστα» των προσώπων έχει ήδη αποφασιστεί και θα περιλαμβάνει έμπειρα πρόσωπα, αλλά κυρίως εντελώς «φρέσκα», τα οποία σύντομα θα ξεκινήσεις εντατικές «προπονήσεις», καθώς είναι σαφές ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα θέλει να εμφανίσει στα Μέσα Ενημέρωσης τη νέα «φουρνιά» στελεχών.

Από τους έμπειρους, ξεχωρίζουν οι Διονύσης Τεμπονέρας και ο Πέτρος Κόκκαλης - καθώς και οι δύο λογίζονται σαν δύο από τους βασικούς πρωταγωνιστές της όλης προσπάθειας - ενώ θα συνεχίσουν τις εμφανίσεις τους και οι Γιώργος Βασιλειάδης, Δημήτρης Λιάκος και Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Παράλληλα, στη «μάχη» της τηλεόρασης αναμένεται να ριχτούν και η νέα υπεύθυνη των Δημοσίων Σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου - που έκανε ήδη μια πρώτη εμφάνιση-, αλλά και ο Κώστας Τούμπουρος - που είχε πραγματοποιήσει μια εξαιρετική τοποθέτηση στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη, παρά την απειρία του στη δημόσια σφαίρα.

Δίπλα τους, θα προστεθούν και τα πρόσωπα που δεν είναι τόσο γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως ο ψυχολόγος και υποψήφιος δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κρικρής, αλλά και ο πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής, Ηλίας Μουσταΐρας και άλλοι.

Στην ομάδα θα προστεθούν στην πορεία και η δικηγόρος, Άννα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Νίκος Νυφούδης - οι οποίοι αναμένεται να έχουν ρόλο στο επικοινωνιακό επιτελείο του νέου φορέα.