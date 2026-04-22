Η «ατζέντα» της συνάντησης δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το φορτισμένο κλίμα των ημερών, λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με το βλέμμα στην αυριανή ομιλία της στο Φόρουμ των Δελφών, αποχώρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη η οποία διήρκεσε 35 λεπτά, συζητήθηκανμια σειρά από κρίσιμα θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα οποία είχε θέσει η ίδια η Λάουρα Κοβέσι και στην προηγούμενη επίσκεψη της τον περασμένο Οκτώβριο.

Η «ατζέντα» πάντως της συνάντησης δεν φαίνεται πως έμεινε ανεπηρέαστη από το φορτισμένο κλίμα των ημερών, λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αιτημάτων για τη μαζική άρση ασυλίας βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ, εκ μέρους του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας και η επικεφαλής των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα και ο εισαγγελέας Αντώνης Παπαματθαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε την Λάουρα Κοβέσι για την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρά τις δημόσιες επιθέσεις από κυβερνητικά στελέχη που δέχεται ο θεσμός τις τελευταίες μέρες με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ενημέρωσε την κυρία Κοβέσι ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την αύξηση του αριθμού των θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και του αναγκαίου διοικητικού προσωπικού προκειμένου να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό οι εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Λάουρα Κοβέσι θέλησε να ενημερωθεί για το χρόνο που προβλέπεται έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα από τον Άρειο Πάγο. Η εκτίμηση του υπουργείου που μεταφέρθηκε και στην κ. Κοβέσι είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στον Μάιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι εκ του νόμου δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση εκ μέρους του στην κυρίαρχη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Η συζήτηση πάντως διεξήχθη σε καλό κλίμα, ενώ, όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, έγινε αναφορά και στη ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο δικαιοσύνης, επαναφέροντας παλαιότερη διάταξη για την ταχύτερη εκκαθάριση ποινικών υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα.

Η πολιτική ηγεσία μάλιστα του υπουργείου Δικαιοσύνης επανέλαβε αυτό που έχει ζητήσει και ο Πρωθυπουργός, για να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά την απόφαση της Βουλής, για την άρση ασυλίας αναφορικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, αυτή ακριβώς είναι και η πρόθεση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση καθώς υπάρχει και ο κίνδυνος παραγραφής .