Η συζήτηση τελικά ανάμεσα στον Γ. Φλωρίδη και την Λάουρα Κοβέσι μπήκε και στα βαθιά παρά τα περί αντιθέτου λεγόμενα πριν από την συνάντηση. Ο υπουργός Δικαιοσύνης μετέφερε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα τις απόψεις του πρωθυπουργού. Ότι, δηλαδή, σέβεται το έργο της αλλά βάζει έναν αστερίσκο στις αποσπασματικές δικογραφίες, τις διαρροές στον Τύπο ενώ ζήτησε εκ μέρους του την επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Η Λάουρα Κοβέσι από την πλευρά της σχολίασε ότι δεν ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις διαρροές ενώ συμφώνησε ότι οι υποθέσεις των βουλευτών της Ν.Δ. πρέπει να εκκαθαριστούν γρήγορα.

Προθυμοποιήθηκε μάλιστα να στείλει και συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις στον κ. Φλωρίδη όταν εκείνος την ενημέρωσε ότι προτίθεται να φέρει διάταξη που να προσδιορίζει την εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν στους 13 βουλευτές της Ν.Δ – και όχι μόνον- εντός τετραμήνου.

Εκεί που υπήρξε διάσταση απόψεων ήταν για το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των μελών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Η κα Κοβέσι εξέφρασε την άποψη ότι έχει λόγο στην ανανέωση της θητείας τους με τον υπουργό Δικαιοσύνης να της υπενθυμίζει ότι αυτή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου. Υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι η ίδια με το να καταθέσει σχετική αίτηση έχει αποδεχθεί την ελληνική νομοθεσία. Τέλος την διαβεβαίωσε ότι ο Άρειος Πάγος θα έχει καταλήξει μέχρι τα τέλη Μαίου. Αυτό που δεν γνωρίζουμε αν της είπε είναι ότι για τις 3 θέσεις που ζητάει η κα Κοβέσι έχουν καταθέσει αίτημα 9 υποψήφιοι. Άρα η ανανέωση της κας Παπανδρέου ακόμη παίζεται.

Λ.Ι