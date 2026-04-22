Στο υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται αυτή την ώρα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Ες αύριον τα σπουδαία. Έτσι τουλάχιστον δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι η οποία προσήλθε πριν από λίγο για να συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. «Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς , υπουργό δικαιοσύνης, εσωτερικών και οικονομικών όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα», δήλωσε η κ. Κοβέσι στους δημοσιογράφους προσερχόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η κ. Κοβέσι πρόκειται να συναντηθεί επίσης με άλλους δύο υπουργούς, τονκ. Πιερρακάκη και τον κ. Λιβάνιο. Να σημειωθεί πως τη συνάντηση με τον κ. Φλωρίδη την είχε ζητήσει η ίδια και φαίνεται να συνδέεται μεταξύ άλλων και με την ανανέωση της θητείας των ευρωπαίων εισαγγγελέων στην Ελλάδα