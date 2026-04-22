Συνάντηση Φλωρίδη με Κοβέσι.

Ο Γ. Φλωρίδης δεν έχει σκοπό να κάνει πολιτική κουβέντα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι σήμερα στην συνάντηση τους.

Θα περιοριστεί στα υπεσχημένα σχετικά με τον αριθμό των Ελλήνων δικαστών που έχει ζητήσει και την ενίσχυση τους.

Η κυβέρνηση από την άλλη αναζητά τρόπο να υπάρξει κάποια κουβέντα σε κεντρικό επίπεδο μαζί της προκειμένου να κλείσει το μέτωπο που έχει ανοίξει ο Άδωνης Γεωργιάδης προτού η κυρία Κοβέσι ανηφορίσει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και δώσει συνέντευξη Τύπου προφανώς ενοχλημένη από τις επιθέσεις που δέχεται.

Λ.Ι.