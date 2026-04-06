«Θυμίζει πολιτική παρέμβαση στη χώρα», σημειώνει για «τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ο υπουργός Υγείας.

«Σιγά το μεγάλο σκάνδαλο». Αυτή δείχνει να είναι περίπου η θέση του Άδωνι Γεωργιάδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός Υγείας, μάλιστα, υποστήριξε δημοσίως πως «η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» θυμίζει «πολιτική παρέμβαση στη χώρα» και πως «κρατά αιχμάλωτο το Κοινοβούλιο».

Ο Άδωνις συνεχίζει τη στρατηγική του που είναι να εκφράζει τη δεξιά εντός της ΝΔ και να στηρίζει τους νεοδημοκράτες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και πρώτα απ΄ όλα να στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πλατφόρμα του ως ...«δελφίνου εν αναμονή».

ΥΓ: Η Σοφία Βούλτεψη τα έχει πει αυτά για την Κοβέσι εδώ και καιρό...

