Για να ενταχθεί κάποιος στη διαδικασία, απαιτείται να αποσύρει την προσφυγή του από το δικαστήριο και να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής.

Παράταση έξι μηνών στις προθεσμίες για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο. Η νέα διάταξη, εφόσον ψηφιστεί ως έχει στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου στη Βουλή, μεταθέτει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια, εφόσον δεν θα έχουν συζητηθεί έως 30 Δεκεμβρίου 2026.

Η διορία για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εξώδικη επίλυση διαφορών θα έληγε κανονικά στις 24 Ιουλίου 2026. Με το νέο χρονοδιάγραμμα, η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδίδονται έως 31 Οκτωβρίου 2027. Η παράταση κρίθηκε σκόπιμη για να μη απορριφθούν σιωπηρώς υποθέσεις επειδή δεν εξετάστηκαν, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται στους φορολογούμενους αλλά στον φόρτο της διαδικασίας.

Ποιους αφορά και τι κερδίζουν

Η διαδικασία αφορά διαφορές που βρίσκονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων και δίνει τη δυνατότητα συμβιβασμού με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόσθετους φόρους, τόκους και πρόστιμα.

Για να ενταχθεί κάποιος στη διαδικασία, απαιτείται να αποσύρει την προσφυγή του από το δικαστήριο και να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής. Αν επέλθει συμβιβασμός, ο φορολογούμενος πρέπει μέσα σε πέντε ημέρες να καταβάλει εφάπαξ το 30% της οφειλής ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου, ενώ τυχόν ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί συμψηφίζονται. Το αποδεικτικό πληρωμής αναρτάται στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 δόσεις, με το ύψος της έκπτωσης να εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων. Η εφάπαξ εξόφληση συνοδεύεται από «κούρεμα» 75%, ενώ η έκπτωση διαμορφώνεται σε:

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65% για 2 έως 4 δόσεις,

55% για 5 έως 8 δόσεις,

50% για 9 έως 12 δόσεις,

45% για 13 έως 16 δόσεις,

40% για 17 έως 20 δόσεις,

35% για 21 έως 24 δόσεις.

Η Επιτροπή εξετάζει αιτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, πράξεις επιβολής φόρων ή προστίμων, περιπτώσεις παραγραφής, πρόδηλων σφαλμάτων στον καταλογισμό, αναδρομικής εφαρμογής ευνοϊκών διατάξεων και μείωσης πρόσθετων φόρων, τόκων και προστίμων.

Η διαδικασία προβλέπει ακόμη ότι, όσο η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής, η δίκη στα δικαστήρια αναστέλλεται και η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο. Ωστόσο σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης, η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται κατόπιν αίτησης οιουδήποτε εκ των διαδίκων. Αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών, η δίκη καταργείται.

Πότε συμβιβάζεται το Δημόσιο

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της φορολογικής διοίκησης. Για υποθέσεις που δεν θα έχουν εξεταστεί έως τις 31 Ιουλίου 2027, θα θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρώς και η δίκη θα συνεχίζεται στο αρμόδιο δικαστήριο.

Με βάση τη διάταξη, αν δεν τηρηθούν οι όροι της εξώδικης επίλυσης ή δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή δύο δόσεων, ο συμβιβασμός ακυρώνεται και η αρχική οφειλή αναβιώνει, αφού αφαιρεθούν ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν.