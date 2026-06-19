Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό.

Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται να είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική και η Βοιωτία, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για την Αργολίδα και την Κορινθία στην Πελοπόννησο.

Αυξημένη είναι η επικινδυνότητα και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, καθώς στην κατηγορία 3 εντάσσονται η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την Κρήτη, όπου οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.