Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η απαγόρευση αφορά ακτίνα 100 μέτρων γύρω από συγκεκριμένο σημείο στην Κάρπαθο.

Στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε τμήμα της περιοχής Αρδάνι στην Κάρπαθο προχώρησε το Λιμεναρχείο, μετά τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται πυρομαχικά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για παλιά πυρομαχικά, ενώ η Λιμενική Αρχή έχει ήδη οριοθετήσει την περιοχή και έχει επιβάλει περιορισμούς για λόγους ασφαλείας.

Ειδικότερα, το Λιμεναρχείο Καρπάθου ανακοίνωσε την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού και παραμονής λουομένων στην παραλία, καθώς και την απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Δεν επιτρέπεται επίσης οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Η απαγόρευση αφορά ακτίνα 100 μέτρων γύρω από συγκεκριμένο σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αρδάνι, το οποίο έχει οριοθετηθεί από τη Λιμενική Αρχή.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, ενώ οι πολίτες και οι χειριστές σκαφών καλούνται να μην προσεγγίζουν την οριοθετημένη περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται τέλος ότι όσοι παραβιάσουν την απαγόρευση υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.