Έναν σύντομο διάλογο είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μπροστά στις κάμερες, προτού ξεκινήσει η συνάντησή τους στην Άγκυρα.
Ο Τούρκος πρόεδρος περίμενε τον Έλληνα πρωθυπουργό έξω από το «Λευκό Παλάτι» και την ώρα της χειραψίας είχαν τον εξής διάλογο:
Μητσοτάκης: Γεια σας κύριε πρόεδρε.
Ερντογάν: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Μητσοτάκης: Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω.
Ερντογάν: Καλά;
Μητσοτάκης: Όλα μια χαρά.
Δείτε το στιγμιότυπο στο 1:22 του βίντεο
https://x.com/anadoluagency/status/2021586044873826594
Στη συνέχεια, μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να ξεκινήσει η συνάντηση των δύο ηγετών.
{https://x.com/trpresidency/status/2021585142850916731}