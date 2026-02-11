Τι είπαν μπροστά στις κάμερες Μητσοτάκης και Ερντογάν, πριν από τη συνάντηση.

Έναν σύντομο διάλογο είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μπροστά στις κάμερες, προτού ξεκινήσει η συνάντησή τους στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος περίμενε τον Έλληνα πρωθυπουργό έξω από το «Λευκό Παλάτι» και την ώρα της χειραψίας είχαν τον εξής διάλογο:

Μητσοτάκης: Γεια σας κύριε πρόεδρε.

Ερντογάν: Γεια σας, καλώς ήρθατε.

Μητσοτάκης: Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω.

Ερντογάν: Καλά;

Μητσοτάκης: Όλα μια χαρά.

Στη συνέχεια, μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να ξεκινήσει η συνάντηση των δύο ηγετών.

