Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» περίπου στις 17:30 και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα. Το εν λόγω άτομο ανέφερε ότι η βόμβα θα εκραγεί σε 40 λεπτά.
Παρόμοιο τηλεφώνημα έγινε και στην Άμεση Δράση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Μετά το απειλητικό τηλεφώνημα, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο ξενοδοχείο.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ