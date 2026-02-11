Σε εφημερίδα και στην Άμεση Δράση το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Caravel.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» περίπου στις 17:30 και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα. Το εν λόγω άτομο ανέφερε ότι η βόμβα θα εκραγεί σε 40 λεπτά.

Παρόμοιο τηλεφώνημα έγινε και στην Άμεση Δράση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Μετά το απειλητικό τηλεφώνημα, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο ξενοδοχείο.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ