Σοκαρισμένη με το περιστατικό δηλώνει η Βασιλική Μιλλούση.

Η Βασιλική Μιλλούση μοιράστηκε στο TikTok ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα, Τρίτη και τη σόκαρε: μαθητές πέταξαν πέτρες στον κήπο του σπιτιού όπου ζει με τον σύζυγό της, Λευτέρη Πετρούνια και τις δύο κόρες τους.

«Έχω σοκαριστεί», αναφέρει στην αρχή του βίντεο η παλιά πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής. Στη συνέχεια περιγράφει ότι μαθητές του Γυμνασίου που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι της «άρχισαν να πετάνε στον κήπο μας κοτρόνες, πέτρες τεράστιες».

Όταν το αντιλήφθηκε φώναξε «τι κάνετε», αλλά συνέχισαν να πετάνε πέτρες. «Αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο; Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Καταλαβαίνω, είσαι μικρός, είσαι παιδί… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες… πέτρες; Τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου; Ήξεραν ότι μπορούν να χτυπήσουν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο», καταλήγει στο βίντεο.

{https://www.tiktok.com/@vasilikimillousi/video/7571424193485507842}