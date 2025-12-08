Μέσω της πλατφόρμας myDATA καταγράφεται κάθε στάδιο μετακίνησης, από την αρχική αποθήκη έως τον τελικό παραλήπτη, επιτρέποντας πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Η ΑΑΔΕ θέτει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τη δεύτερη φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, εγκαινιάζοντας ένα νέο, ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον για τη διακίνηση αποθεμάτων σε όλη τη χώρα. Το σύστημα, που αντικαθιστά πλέον οριστικά την παραδοσιακή έντυπη διαδικασία, προσφέρει παρακολούθηση κάθε μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας το διοικητικό κόστος και ενισχύοντας σημαντικά τη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με την ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης, κάθε αποστολή συνοδεύεται από έναν μοναδικό QR Code, ο οποίος λειτουργεί ως το «ψηφιακό διαβατήριο» των αποθεμάτων. Μέσω της πλατφόρμας myDATA καταγράφεται κάθε στάδιο μετακίνησης, από την αρχική αποθήκη έως τον τελικό παραλήπτη, επιτρέποντας πλήρη ιχνηλασιμότητα και άμεση πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

Το νέο πλαίσιο φέρνει μια σειρά καινοτομιών που ενισχύουν τον έλεγχο, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της διακίνησης. Η real-time παρακολούθηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την τοποθεσία και την κατάσταση των αποθεμάτων τους, ενώ η ψηφιακή καταγραφή μειώνει τα λάθη και τις απώλειες. Η διαδικασία παραδόσεων επιταχύνεται σημαντικά, καθώς ο έλεγχος και η παραλαβή ολοκληρώνονται με ένα μόνο σκανάρισμα του QR Code. Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα «Group QR», που διευκολύνει μεταφορικές εταιρείες και επιχειρήσεις logistics να ομαδοποιούν πολλαπλά δελτία σε έναν ενιαίο κωδικό. Ιδιαίτερα χρήσιμη για τον πρωτογενή τομέα είναι και η λειτουργία του αντίστροφου δελτίου αποστολής, το οποίο μπορεί πλέον να εκδίδεται και από τον παραλήπτη, για ειδικές περιπτώσεις όπως η διακίνηση αγροτικών προϊόντων.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία αφορά το σύνολο των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι προμηθευτές αποκτούν ευκολότερη έκδοση και παρακολούθηση αποστολών, οι μεταφορικές επιχειρήσεις και οι πάροχοι 3PL επωφελούνται από απλούστερη διαχείριση δρομολογίων και μεταφορτώσεων, ενώ οι παραλήπτες έχουν πλέον δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς επιβεβαίωσης παραλαβής.

Η διαβίβαση των δεδομένων στη myDATA για τη δεύτερη φάση παραμένει προαιρετική έως τις 30 Απριλίου 2026, με την υποχρεωτικότητα να τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2026. Η μεταβατική αυτή περίοδος δίνει στις επιχειρήσεις τον αναγκαίο χρόνο να προσαρμόσουν τα εμπορικά και λογιστικά τους συστήματα και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στο νέο ψηφιακό πλαίσιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο της μετάβασης, αύριο 9 Δεκεμβρίου από τις 7:00 έως τις 7:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη αναβάθμιση των συστημάτων, κατά την οποία δεν θα είναι διαθέσιμα τα API των Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και των ERP.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση, 7:00–20:00 τις εργάσιμες ημέρες) είτε ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521, επιλέγοντας «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA».