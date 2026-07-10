Δύο αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι κατά πλειοψηφία για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να μετατρέπει την αρχική κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση.

Ένοχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης, μέσα στο ΑΤ Ομονοίας, τον Οκτώβριο του 2022.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του.

Το δικαστήριο μετέβαλε την κατηγορία

Το δικαστήριο μετέτρεψε πάντως το αδίκημα του ομαδικού βιασμού που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση, ενώ κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό.

Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλει στους δύο καταδικασθέντες.

Ανατροπή της εισαγγελικής πρότασης

Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε να ανατρέψει την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων αστυνομικών, θεωρώντας ότι υπάρχουν σοβαρά κενά, αντιφάσεις και ανακολουθίες στις καταθέσεις της καταγγέλλουσας.

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Ωστόσο, ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει την ενοχή ενός εκ των κατηγορουμένων για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με την κατηγορία, βιντεοσκόπησε όσα διαδραματίστηκαν στα αποδυτήρια του Τμήματος.

Η αγόρευση του εισαγγελέα και οι αντιδράσεις

«Η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που έχει υποστεί βία. Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε "όχι", δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα» ανέφερε χαρακτηριστικά στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, σημειώνοντας ότι η μεταβολή της βούλησης της τότε 19χρονης μετά την πράξη δεν συνιστά άρση της συναίνεσης.

Η απαλλακτική πρόταση προκάλεσε την αντίδραση του κοινού που βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα, με τον εισαγγελέα να συνεχίζει την αγόρευσή του σημειώνοντας πως το δικαστήριο δεν δικάζει το ήθος των κατηγορουμένων.

«Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση» τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος νωρίτερα είχε στηλιτεύσει τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων αστυνομικών, τονίζοντας ότι οι πράξεις τους συνιστούν βαριά πειθαρχικά παραπτώματα.

«Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, όσα έκαναν είναι κατακριτέα και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε όλα αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους», είχε πει μεταξύ άλλων, καταλήγοντας ότι «και συναινετικές να είναι οι επαφές, θα όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα».