Νέες καταγγελίες ΠΑΣΟΚ για παρεμβάσεις και σύγκρουση συμφερόντων στην ΕΕΤΤ.

Δυσλειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (EETT), φωτογραφικές διατάξεις για τη διοίκησή της και ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων καταγγέλλουν με κοινοβουλευτική ερώτηση οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, Απόστολος Πάνας και Παναγιώτης Δουδωνής.

Στην ερώτηση γίνεται λόγος για εικόνα αποδυνάμωσης και δυσλειτουργιών σε μια κρίσιμη ανεξάρτητη αρχή, η οποία – όπως σημειώνεται – παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς πλήρη διοίκηση, σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Παράλληλα, οι βουλευτές θέτουν θέμα για νομοθετική ρύθμιση που άλλαξε το καθεστώς διοίκησης της ΕΕΤΤ, με την κατάργηση του περιορισμού των δύο θητειών αποκλειστικά για την Αρχή. Κάνουν λόγο για ρύθμιση που εγείρει ερωτήματα ως προς τον χαρακτήρα και τη σκοπιμότητά της, επισημαίνοντας ζητήματα θεσμικής αξιοπιστίας και ανεξαρτησίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε περιστατικά που, σύμφωνα με την ερώτηση, ενδέχεται να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων. Αναφέρεται περίπτωση όπου ερευνητική ομάδα πανεπιστημίου είχε αναλάβει έργο για την ΕΕΤΤ υπό την ευθύνη προσώπου που αργότερα τοποθετήθηκε στη διοίκηση της Αρχής. Στη συνέχεια, το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είχε εποπτικό ρόλο σε έργο που είχε εκπονήσει η συγκεκριμένη ομάδα, ενώ οι συνεργασίες με την ίδια ερευνητική δομή συνεχίστηκαν και μετά την αλλαγή διοίκησης.

Τίθενται επίσης ερωτήματα για την απένταξη έργου εποπτείας ραδιοφάσματος ύψους περίπου 27 εκατ. ευρώ, το οποίο βρισκόταν σε ώριμο στάδιο υλοποίησης, χωρίς –όπως αναφέρεται– να υπάρχει άμεσα ισοδύναμος σχεδιασμός αντικατάστασής του. Σύμφωνα με την ερώτηση, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί κενά σε έναν τομέα που συνδέεται με την επιχειρησιακή επάρκεια και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον Υπουργό να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα ασυμβιβάστου και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και να καταθέσει στη Βουλή όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τις συγκεκριμένες αποφάσεις.