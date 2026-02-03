Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της.

Σε εξέλιξη μέχρι την προσεχή Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραίτησης για το σχολικό έτος 2025-2026 για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Πρωτ. 11087/Ε3/26-01-2026).

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών: Η διαδικασία

Οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται δια ζώσης έως και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Η υποβολή γίνεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ανάλογα με την οργανική θέση του εκπαιδευτικού. Οι αιτήσεις θεωρούνται αυτοδικαίως αποδεκτές και η υπαλληλική σχέση λύεται στις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον δεν συντρέχουν τα προβλεπόμενα κωλύματα.

Ανάκληση αίτησης παραίτησης

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της.

Η ανάκληση μπορεί να γίνει τόσο δια ζώσης όσο και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί εντός των ίδιων προθεσμιών.

Τι ισχύει σε περίπτωση πειθαρχικής διαδικασίας

Σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές:

Η εκκρεμής ή ασκηθείσα πειθαρχική ή ποινική δίωξη δεν εμποδίζει την υποβολή παραίτησης.

Ωστόσο, η παραίτηση θεωρείται μη υποβληθείσα εάν κατά τον χρόνο υποβολής εκκρεμεί προκαταρκτική ή ένορκη διοικητική εξέταση ή αν αυτή ξεκινήσει εντός 15 ημερών.

Σε αυτή την περίπτωση, νέα αίτηση παραίτησης μπορεί να κατατεθεί μετά την πάροδο τριών μηνών.

Η Διοίκηση υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον εκπαιδευτικό εάν η αίτησή του θεωρηθεί μη υποβληθείσα.

Παραιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους

Αιτήσεις παραίτησης που υποβάλλονται εκτός των παραπάνω προθεσμιών εξετάζονται μόνο για εξαιρετικούς λόγους, όπως:

σοβαροί λόγοι υγείας (με πιστοποιητικά υγειονομικών επιτροπών ή δημόσιων νοσοκομείων)

ιδιαίτερα σοβαροί οικογενειακοί λόγοι

Οι αιτήσεις αυτές διαβιβάζονται στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΚΥΣΕΕΠ) και συνοδεύονται υποχρεωτικά από πρόσφατα δικαιολογητικά.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, οι προθεσμίες υποβολής παραίτησης είναι αποκλειστικές, δεν προβλέπεται παράταση και απαιτείται αυστηρός έλεγχος της πληρότητας και γνησιότητας των δικαιολογητικών. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.

