Η συμφωνία προβλέπει την ενοποίηση των δύο ομίλων σε μία ενιαία εταιρική δομή, με τη νέα εταιρεία να φέρει την επωνυμία Allwyn.

Την έγκριση για την υλοποίηση της συμφωνίας ενοποίησης του ΟΠΑΠ με την Allwyn έδωσε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών και την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής του Οργανισμού.

Η συμφωνία προβλέπει την ενοποίηση των δύο ομίλων σε μία ενιαία εταιρική δομή, με τη νέα εταιρεία να φέρει την επωνυμία Allwyn. Σύμφωνα με παρουσίαση της διοικητικής ομάδας σε αναλυτές, η ενοποιημένη οντότητα θα έχει εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση περίπου 16 δισ. ευρώ και pro forma EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, συνδυάζοντας την ισχυρή παρουσία του ΟΠΑΠ στην ελληνική αγορά με το διεθνές αποτύπωμα της Allwyn σε περισσότερες από 15 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές.

Περίπου το 55% των εσόδων από τυχερά παιχνίδια θα προέρχεται από το διαδίκτυο, ενώ η εταιρεία θα διατηρεί ηγετικές θέσεις σε αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, με δυνατότητα μελλοντικού dual listing.

Με βάση τη συμφωνία, η Allwyn θα κατέχει το 78,5% της συγχωνευμένης οντότητας και οι λοιποί μέτοχοι του ΟΠΑΠ το 21,5%. Το νέο σχήμα θα έχει αρχικά έδρα στο Λουξεμβούργο, με πρόβλεψη μόνιμης μετεγκατάστασης στην Ελβετία, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε η διοίκηση, την έναρξη μιας νέας εποχής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης για τον όμιλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης επιβεβαιώθηκε ότι διατηρείται το ελάχιστο ετήσιο μέρισμα του ενός ευρώ ανά μετοχή, σε ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠΑΠ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής οι μέτοχοι της συνενωμένης εταιρείας θα λάβουν ειδικό μέρισμα ύψους 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ που καταψήφισαν τη συμφωνία διατηρούν το δικαίωμα εξόδου στην τιμή των 19,04 ευρώ ανά μετοχή, με περιθώριο άσκησης ενός μήνα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, χαρακτήρισε τη συμφωνία βήμα σημαντικού μετασχηματισμού και για τις δύο εταιρείες, σημειώνοντας ότι με την ολοκλήρωσή της θα δημιουργηθεί ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος φορέας λοταριών και τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, με φιλοδοξία να καταλάβει την πρώτη θέση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης, ενώ εξετάζεται και η εισαγωγή σε δεύτερο χρηματιστήριο, είτε στο Λονδίνο είτε στη Νέα Υόρκη. Όπως τόνισε, οι δραστηριότητες στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κομβικό, αν όχι ακόμη σημαντικότερο, ρόλο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες η Allwyn προχώρησε σε σημαντικές αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ, ενώ ταυτόχρονα αναθεώρησε τους όρους της συγχώνευσης, καθώς δεν θα λάβει τελικά προνομιούχες μετοχές με αυξημένα δικαιώματα ψήφου, όπως προέβλεπαν οι αρχικοί όροι της συναλλαγής.

Ως αποτέλεσμα, η Allwyn θα λάβει αποκλειστικά κοινές μετοχές του ΟΠΑΠ ως αντάλλαγμα για την εισφορά του ενεργητικού και του παθητικού της, στο πλαίσιο της δημιουργίας της συνενωμένης εταιρείας.