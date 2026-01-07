Δημοσίευμα του Der Spiegel αναφέρει ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέτασε την επιβολή κυρώσεων στους δικαστές που καταδίκασαν τη Λεπέν σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε εκλογές, την περασμένη άνοιξη.

Ανώτερος δικαστής της Γαλλίας προειδοποίησε χθες Τρίτη κατά «απαράδεκτης» ξένης παρέμβασης, μετά τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ εξέτασαν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε μέλη της γαλλικής Δικαιοσύνης.

Τέτοιες ενέργειες θα «συνιστούσαν απαράδεκτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας», δήλωσε σε ομιλία του προς νέους δικαστικούς λειτουργούς ο Peimane Ghaleh-Marzban, πρόεδρος του δικαστηρίου του Παρισίου που χειρίστηκε την υπόθεση που εμπλέκεται η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με το AFP.

Τα σχόλιά του ακολούθησαν δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, σύμφωνα με το οποίο το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέτασε την επιβολή κυρώσεων στους δικαστές που καταδίκασαν τη Λεπέν σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε εκλογές, την περασμένη άνοιξη, για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ, γεγονός που της στερεί τη δυνατότητα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2027.

Η Λεπέν, η οποία αρνείται όλες τις κατηγορίες, θα αντιμετωπίσει από την επόμενη εβδομάδα δίκη σε δεύτερο βαθμό και η απόφαση αναμένεται πριν από το καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε καταδικάσει την προηγούμενη απόφαση ως «ένα ακόμη παράδειγμα Ευρωπαίων αριστερών που χρησιμοποιούν τον νόμο ως όπλο για να φιμώσουν την ελευθερία του λόγου» και είχε προσθέσει «free Marine Le Pen» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κυβέρνηση Τραμπ πρόσφατα δεσμεύτηκε να υποστηρίξει «πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα» που επιδιώκουν να καταπολεμήσουν τον «πολιτισμικό αφανισμό» της Ευρώπης στην αμφιλεγόμενη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας.

Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε 11 δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων και ένας Γάλλος δικαστικός λειτουργός που είχε εγκρίνει το ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Politico