Η TAYLOR SWIFT κυκλοφόρησε την Κυριακή το μουσικό βίντεο για το νέο της single «The Fate of Ophelia» .

Πρόκειται για το βίντεο του πρώτου single από το νέο της άλμπουμ, The Life of a Showgirl, που κυκλοφόρησε μόλις δύο μέρες μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl».

Τη σκηνοθεσία του βίντεο υπογράφει η ίδια η Swift. Το THR χαρακτήριζει το βίντεο «μια γιορτή για τα μάτια» με εντυπωσιακά κοστούμια, σκηνικά και χορογραφίες και με την ποπ σταρ να μορφώνεται σε μοντέλο που ποζάρει για πίνακα, σε ερμηνεύτρια μιούζικαλ, σε τραγουδίστρια σε καμπαρέ της δεκαετίας του '60, και ούτω καθεξής.



Σημειώνεται ότι το άλμπουμ πούλησε 2,7 εκατομμύρια αντίτυπα την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, καταρρίπτοντας μία σειρά από ρεκόρ.



Επιπλέον, το κινηματογραφικό event «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl» απέφερε 33 εκατομμύρια δολάρια στο box office το Σαββατοκύριακο.



Συγκεκριμένα, το «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl» δεν είναι ούτε ταινία, ούτε συναυλία, αλλά ούτε και ντοκιμαντέρ. Πρόκειται για μια «κινηματογραφική εμπειρία» που παίχτηκε μόνο για τρεις ημέρες στους κινηματογράφους. Εύστοχα θα το χαρακτήριζε κανείς ως ένα προωθητικό event για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ. Η 89λεπτη προβολή στη μεγάλη οθόνη είναι ένα μείγμα από μουσικά βίντεο, πλάνα από τα παρασκήνια και μια σειρά από βίντεο στίχων για κομμάτια από το νέο της άλμπουμ. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του μουσικού της βίντεο The Fate of Ophelia.



