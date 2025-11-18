Τι να κάνετε αν ο εργοδότης δεν σας πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων.

Το Δώρο Χριστουγέννων είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και φέτος αναμένεται να πληρωθεί νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία.

Κανονικά, το Δώρο καταβάλλεται μέχρι την 21η Δεκεμβρίου, αλλά φέτος η ημερομηνία αυτή πέφτει Κυριακή και έτσι οι εργοδότες θα πρέπει να κατβάλλουν το δώρο την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ώστε οι εργαζόμενοι να λάβουν εγκαίρως το Δώρο.

Πώς υπολογίζεται

Εργαζόμενοι από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου: Δικαιούνται περίπου έναν πλήρη μισθό.

Όσοι έχουν εργαστεί λιγότερο, λαμβάνουν αναλογία δώρου: 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας.

Υπολογισμός δώρου online

Παραδείγματα υπολογισμού:

Μισθωτός από 1/1/2025 με μισθό 1.020 € → Δώρο: 1.171 €

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μισθωτός από 22/8/2025 με μισθό 1.100 € → Δώρο: 548 €

Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης από 1/7/2025 με μισθό 600 € → Δώρο: 449 €

Υπερωρίες και απουσίες

Υπερωρίες και υπερεργασία που περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές προσμετρώνται στο Δώρο.

Απουσίες λόγω απεργίας αφαιρούνται από τον υπολογισμό.

Απουσίες λόγω ασθένειας δεν προσμετρώνται αν υπάρχει ασφάλιση/επιδότηση.

Νομικές διατάξεις και ποινές

Η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι ποινικό αδίκημα.

Ο εργαζόμενος μπορεί:

Να υποβάλει μήνυση στην αστυνομία (παράβολο 100 €), ή

Να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας χωρίς κόστος.

Παράνομη είναι και η απόλυση εργαζομένου που προχώρησε σε καταγγελία, καθώς προστατεύεται από τον νόμο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9z2hmxvbwh?integrationId=40599y14juihe6ly}