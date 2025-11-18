Το Δώρο Χριστουγέννων είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και φέτος αναμένεται να πληρωθεί νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία.
Κανονικά, το Δώρο καταβάλλεται μέχρι την 21η Δεκεμβρίου, αλλά φέτος η ημερομηνία αυτή πέφτει Κυριακή και έτσι οι εργοδότες θα πρέπει να κατβάλλουν το δώρο την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ώστε οι εργαζόμενοι να λάβουν εγκαίρως το Δώρο.
Πώς υπολογίζεται
Εργαζόμενοι από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου: Δικαιούνται περίπου έναν πλήρη μισθό.
Όσοι έχουν εργαστεί λιγότερο, λαμβάνουν αναλογία δώρου: 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας.
Υπολογισμός δώρου online
Παραδείγματα υπολογισμού:
Μισθωτός από 1/1/2025 με μισθό 1.020 € → Δώρο: 1.171 €
Μισθωτός από 22/8/2025 με μισθό 1.100 € → Δώρο: 548 €
Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης από 1/7/2025 με μισθό 600 € → Δώρο: 449 €
Υπερωρίες και απουσίες
Υπερωρίες και υπερεργασία που περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές προσμετρώνται στο Δώρο.
Απουσίες λόγω απεργίας αφαιρούνται από τον υπολογισμό.
Απουσίες λόγω ασθένειας δεν προσμετρώνται αν υπάρχει ασφάλιση/επιδότηση.
Νομικές διατάξεις και ποινές
Η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι ποινικό αδίκημα.
Ο εργαζόμενος μπορεί:
- Να υποβάλει μήνυση στην αστυνομία (παράβολο 100 €), ή
- Να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας χωρίς κόστος.
- Παράνομη είναι και η απόλυση εργαζομένου που προχώρησε σε καταγγελία, καθώς προστατεύεται από τον νόμο.
{https://exchange.glomex.com/video/v-de9z2hmxvbwh?integrationId=40599y14juihe6ly}