Νικητής ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι των αιωνίων.

Με ψηλά το κεφάλι έφυγε από το Telekom Center Athens ο Ολυμπιακός καθώς επικράτησε έναντι του Παναθηναϊκού με 87-82.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια μεγάλη νίκη και ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού μέχρι το τέλος ακόμη και όταν η διαφορά έφτασε στο ένα καλάθι. Τα λάθη πάντως στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν πολλά και για τις δύο μάδες.

Ειδικότερα, ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο παίχτης που οδήγησε την επίθεση του Ολυμπιακού (24π., 4/8τρίπ.) και ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (21π.). Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό απ’ το Telecom Centre του Ολυμπιακού Σταδίου στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-7.

Αυτή ήταν η 10η σερί νίκη του Ολυμπιακού επί του «αιώνιου» αντιπάλου του σε επίπεδο Euroleague, με τον Παναθηναϊκό -που τα περίμενε όλα στην επίθεση απ’ τον Κέντρικ Ναν (32π.)- να υποχωρεί στο 12-7.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87.