Από τις φωτιές έως τις σκαλωσιές που έφυγαν από την Ακρόπολη, το 2025 μέσα από 15 φωτογραφίες.

«Το 2025 ήταν ακατάπαυστο, με ασταμάτητες εκπλήξεις, σε έναν κόσμο που αλλάζει και οι περισσότεροι προσπαθούν να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν στις αλλαγές, σε όλο τον κόσμο».

Τα λόγια του Θανάση Σταυράκη- επικεφαλής φωτορεπόρτερ του Associated Press για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία- συνοψίζουν ίσως με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά που φεύγει.

Εξάλλου, στις καταιγιστικές εξελίξεις που μας επιφύλαξε και αυτή η χρονιά, οι φωτορεπόρτερ ήταν στην πρώτη γραμμή και με τις εικόνες που καταγράφει ο φακός τους μπορούν να τις «διηγηθούν» με τον πιο δυνατό τρόπο.

Το Dnews επέλεξε 15 φωτογραφίες του Associated Press που αποτυπώνουν διάφορες στιγμές του 2025 και ζήτησε από τον Θανάση Σταυράκη το δικό του σχόλιο για κάθε μία από αυτές τις εικόνες.

Ποια ήταν, όμως, κατά την άποψή του, τα τρία γεγονότα που «σημάδεψαν» τη χρονιά που φεύγει, για την Ελλάδα;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Για άλλη μία χρόνια, αυτό που γίνεται με τις πυρκαγιές, που δεν έχει σταματημό εδώ και χρόνια. Όχι τόσο η αντιμετώπιση όσο τα συμβάντα, λόγω κλιματικής κρίσης κτλ., αλλά και οι πλημμύρες. Το ανεξέλεγκτο. Όσα μέτρα κι αν πάρουν δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι και οι δομές, και το πόσο έχει αλλάξει το τοπίο ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί, αυτό δεν γίνεται ούτε σε χώρες που είναι top», είναι το πρώτο που μας λέει.

«Η μεγάλη διαδήλωση για τα δύο χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα. Στα 33 χρόνια που δουλεύω δεν έχω δει τόσο μεγάλη διαδήλωση», συνεχίζει.

Το τρίτο που φέρνει στο μυαλό του είναι: «Οι σκαλωσιές που έφυγαν από την Ακρόπολη, ήταν κάτι ευχάριστο».

Σε διεθνές επίπεδο, τα γεγονότα που «σημάδεψαν» το 2025 ήταν για τον Θανάση Σταυράκη οι εμπόλεμες συγκρούσεις, αλλά και η επέλαση του AI.

«Αυτό που συνεχίστηκε στη Γάζα και η εκεχειρία που υπογράφηκε αλλά επί της ουσίας δεν ισχύει. Ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία που πάει για τέταρτο χρόνο που είναι στην Ευρώπη, πιο κοντά μας. Και όλη αυτή η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επαγγέλματα και σε εμάς, στα media», απαντά.

Αφήνοντας πίσω το 2025, έχει μια ευχή για τη χρονιά που υποδεχόμαστε: «Υγεία και όλα τα άλλα τα καταφέρνουμε και έρχονται. Να μην μένουμε μόνο σε ευχές, να τα κυνηγάμε», δηλώνει.

Η ανασκόπηση του 2025 μέσα από 15 φωτογραφίες του AP

1. «Aπό τη φωτιά στην Πάτρα. Παρότι έχει μπει σε πολλά αφιερώματα, συνεχίζει να με εκπλήσσει το τι είδα και τι τράβηξα. Είναι σαν όλη η Ελλάδα, οι φωτιές, ένας χωματόδρομος, ένας άνθρωπος που οδηγεί με το ένα χέρι, κρατώντας ένα πρόβατο πάνω από 50 κιλά, το νοιάξιμο για τους υπόλοιπους, η αυτοθυσία». (Thanassis Stavrakis)

2. «Από τον ΟΔΔΥ της Πάτρας όπου κάηκαν όλα τα αυτοκίνητα, είναι μια μαύρη σύνθεση από drone». (Thanassis Stavrakis)

3. «Μια πολύχρωμη σύνθεση, από κοντέιντερ που έφταναν σε απίστευτο ύψος, μετά από συνέντευξη Τύπου με τη Ρουμάνα εισαγγελέα στο τελωνείο στο Πέραμα». (Thanassis Stavrakis)

4. «Ο Ερμής του Πραξιτέλους, αυτό το κάλλος που όταν το βλέπω μου προκαλεί δέος». (Thanassis Stavrakis)

5. «Αγαπημένο μου θέμα, έπειτα από ένα χρόνο υπομονής για να μας δώσουν τις άδειες για το Άγιο Όρος, με καλόγερους από 13 χώρες στην πιο πολυπολιτισμική μονή, τη Σίμωνος Πέτρας». (Thanassis Stavrakis)

6. «Ιδιαίτερη αδυναμία στη χορογράφο που είναι φίλη (Άρτεμις Ιγνατίου) και σε όλα τα κορίτσια που κάθε δύο χρόνια κάνουν το τελετουργικό. Είναι μακράν από τις ήρεμες, ήσυχες στιγμές, που απολαμβάνουμε όλοι οι φωτογράφοι, η τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας. Το τοπίο, ο χώρος, το μήνυμα που στέλνουν και πόσοι το βλέπουν». (Thanassis Stavrakis)

7. «Μια καταπληκτική φωτογραφία με τρομερή βία από τη μεγάλη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου. Γνώριμες εικόνες για εμάς, πολλή βία τα παλιότερα χρόνια, συνέβη και τότε». (Petros Giannakouris)

8. «Το καταπληκτικό μοναστήρι της Αμοργού, που είναι κρεμασμένο από τον βράχο, η Παναγία Ευαγγελίστρια (Χοζοβιώτισσα), όπου ο πατέρας Σπυρίδωνας μιλά με πιστούς». (Petros Giannakouris)

9. «Σεπτέμβρης στην Τήνο. Υπάρχει μια παράδοση, έχουν δικά τους εκκλησάκια. Μετά από λειτουργία σε ένα από αυτά, στον Άγιο Σώστη, δύο γυναίκες συνομιλούν. Μια πολύ όμορφη εικόνα». (Petros Giannakouris)

10. «Από πιτσιρικάς θυμάμαι την Ακρόπολη με σκαλωσιές. Μια πολύ διαφορετική φωτογραφία, δίχως αυτές. Βέβαια όταν πήγαμε στην Ακρόπολη για το άναμα του Ολυμπιακού βωμού υπήρχε μια σκαλωσιά, αλλά μας είπαν ότι θα φύγει». (Petros Giannakouris)

11. «Μια αστροφωτογραφία από τη μονή Χοζοβιώτισσας, ένα καταπληκτικό μοναστήρι». (Petros Giannakouris)

12. «Μπήκε στις 100 καλύτερες φωτογραφίες του AP. Πολύ διαφορετική φωτογραφία, αριστερά φαίνεται η Ακρόπολη και το φεγγάρι είναι σαν να ισορροπεί πάνω στα δέντρα». (Petros Giannakouris)

13. «Ήρθε έπειτα από χρόνια ένα τουρνουά ATP στην Ελλάδα, εδώ ο Τζόκοβιτς πανηγυρίζει ένα πόντο στον τελικό». (Yorgos Karahalis)

14. «Αστική μελισσοκομία στις ταράτσες, με φόντο την Ακρόπολη, εικόνες που δεν τις συναντάς εύκολα». (Michael Varaklas)

15. «Δύο αρκούδες στο Νυμφαίο παλεύουν ή παίζουν. Ήταν ένα θέμα για τα άγρια ζώα που κατεβαίνουν στα χωριά για τροφή, για το πόσο κινδυνεύουν οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα». (Giannis Papanikos)