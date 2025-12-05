«Η εξίσωση θα είναι: IDF έξω από τη Γάζα και Χαμάς μακριά από την εξουσία», σημειώνει δυτική πηγή για την δεύτερη φάση της εκεχειρίας στην Παλαιστίνη.

Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει πριν από τα Χριστούγεννα την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στην Γάζα - αποκαλύπτοντας τη νέα δομή διακυβέρνησης του θύλακα.

Την πληροφορία μεταφέρει το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια δυτική πηγή που συμμετέχει άμεσα στη διαδικασία.

Η είδηση έχει μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη συγκυρία, γιατί μπορεί η εκεχειρία να μην έχει καταρρεύσει πλήρως, ωστόσο το τελευταίο διάστημα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει 366 Παλαιστινίους και επιθέσεις της Χαμάς έχουν σκοτώσει αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες.

Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τους όρους της πρώτης φάσης

Ένας από τους βασικούς στόχους της πρώτης φάσης - η απελευθέρωση από τη Χαμάς όλων των ζωντανών και νεκρών ομήρων - έχει σχεδόν υλοποιηθεί: Τα λείψανα ενός νεκρού ομήρου δεν έχουν ακόμη επιστραφεί και μια ισραηλινή αντιπροσωπεία συναντήθηκε την Πέμπτη με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο για να συζητήσουν το πώς θα ανακτηθούν.

Υπό αμερικανική πίεση, το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα, επιτρέποντας στους Παλαιστινίους να φύγουν από τη Γάζα προς την Αίγυπτο. Παράλληλα το Ισραήλ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ συζητούν ρυθμίσεις ασφαλείας που θα επέτρεπαν την επιστροφή των Παλαιστινίων στη Γάζα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα πάντα με το Axios, ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ στις ΗΠΑ πριν από το τέλος του μήνα για να συζητήσουν την επόμενη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα. Ο Αμερικανός φέρεται να είπε στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα ότι αναμένει από αυτόν να είναι «καλύτερος εταίρος» στο θέμα της Γάζας.

Τι προβλέπει η δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει την αποχώρηση του Ισραήλ από τα περισσότερα τμήματα της Γάζας, την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) και την εφαρμογή μιας νέας δομής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ειρήνης υπό την ηγεσία Τραμπ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε πρόσφατα τόσο την ISF όσο και το συμβούλιο, ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι βρίσκονται στα τελικά στάδια συγκρότησης της διεθνούς δύναμης και της νέας δομής διακυβέρνησης για τη Γάζα, την οποία ελπίζουν να παρουσιάσουν σε δύο ή τρεις εβδομάδες.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε όλα τα διαφορετικά στοιχεία. Όλα προχωρούν και ο στόχος είναι να ανακοινωθούν πριν ο κόσμος φύγει για τις γιορτές», είπε μια δυτική πηγή που συμμετέχει άμεσα στη διαδικασία.

Τι γνωρίζουμε για το νέο όργανο διακυβέρνησης της Γάζας

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, στην κορυφή της δομής διακυβέρνησης θα βρίσκεται το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία Τραμπ, το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 10 ηγέτες από αραβικές και δυτικές χώρες.

Κάτω από αυτό θα υπάρχει ένα διεθνές εκτελεστικό συμβούλιο που θα περιλαμβάνει τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, τους συμβούλους του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και επιπλέον ανώτερους αξιωματούχους από τις χώρες που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα λειτουργεί υπό το εκτελεστικό συμβούλιο: θα περιλαμβάνει 12-15 Παλαιστινίους με εμπειρία στη διοίκηση και τις επιχειρήσεις, που δεν συνδέονται με τη Χαμάς, τη Φατάχ ή άλλο παλαιστινιακό κόμμα ή παράταξη.

Μια πηγή με άμεση γνώση της διαδικασίας είπε ότι η αρχική λίστα περιλάμβανε 25 άτομα - εκ των οποίων περίπου τα μισά έχουν πλέον απορριφθεί. Μερικοί από τους υποψηφίους ζουν σήμερα στη Γάζα, ενώ άλλοι ζούσαν στο παρελθόν και πρόκειται να επιστρέψουν για να υπηρετήσουν στη νέα κυβέρνηση.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στα τελικά στάδια επίτευξης συναίνεσης με το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή και τις χώρες της περιοχής για τη σύνθεση της τεχνοκρατικής κυβέρνησης, ενώ χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία είναι πρόθυμες να συνεισφέρουν στρατεύματα στην ISF.

Η δύναμη πρόκειται να αναπτυχθεί στο τμήμα της Γάζας που ελέγχεται σήμερα από τον ισραηλινό στρατό. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι αυτό θα επιτρέψει περαιτέρω ισραηλινή αποχώρηση από αυτές τις περιοχές.

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ακόμη ότι η ISF θα συνεργάζεται στενά με την τεχνοκρατική κυβέρνηση, υπό συντονισμό με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Τι θα γίνει με την Χαμάς

Οι πηγές του Axios αναφέρουν πως ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία διαπραγματεύονται με τη Χαμάς μια συμφωνία βάσει της οποίας η οργάνωση θα απομακρυνθεί από τη διακυβέρνηση της Γάζας και θα αρχίσει μια διαδικασία αφοπλισμού.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Χαμάς θα καταθέσει πρώτα το βαρύ οπλισμό της και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης των ελαφρών όπλων της.

Η δυτική πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες είπε ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ αισιοδοξούν ότι θα φτάσουν σε συμφωνία με τη Χαμάς - αλλά όχι ο Νετανιάχου. «Ο Μπίμπι είναι δύσπιστος αλλά δεσμεύεται να δώσει μια ευκαιρία να λειτουργήσει», είπε η πηγή, αναφερόμενη στον Νετανιάχου με το παρατσούκλι του.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Χαμάς θα συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να επιτρέψει στη νέα κυβέρνηση να αναλάβει την εξουσία και να διοικήσει τη Γάζα. Δεν μπορούν να βρίσκονται στην κυβέρνηση άμεσα ή έμμεσα μέσω των όπλων τους. Η στιγμή της αλήθειας θα έρθει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.»