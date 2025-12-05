Λίγες ώρες μετά, οι τεχνικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το πρόβλημα και ξεκίνησαν τις διαδικασίες αποκατάστασης.

«Errοr» για ακόμη μία φορά, έβγαλαν αρκετές ιστοσελίδες που προστατεύει το Cloudflare. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (05.12.2025) η υπηρεσία έπεσε ξανά προκαλώντας τεράστια προβλήματα στο διαδίκτυο.

Αυτή τη φορά δεν έπεσαν sites αλλά «ιστοσελίδες εργαλείων διαχείρισης» (σ.σ. Dashoboard). Σε ανακοίνωση που βγήκε στο επίσημο site αναφέρεται πως το Cloudflare διερευνά προβλήματα με τον Πίνακα Ελέγχου Cloudflare και την υπηρεσία API.

Χρήστες σε όλο τον κόσμο ανέφεραν διακοπές στις υπηρεσίες, πυροδοτώντας αντιδράσεις στα social media. Η διακοπή επηρέασε πολλούς ιστότοπους όπως το Canva και το Downdetector, αφήνοντας πολλούς χρήστες αδύνατη την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.