Η Cloudflare ξεκαθάρισε πως τα προβλήματα προκλήθηκαν από ένα λάθος και «δεν επρόκειτο για επίθεση».

Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο τεχνικός διευθυντής της Cloudflare, Dane Knecht με ανάρτησή του, μετά το πρόβλημα που οδήγησε σε κατάρρευση πολλών σελίδων του ίντερνετ την Τρίτη.

Στην ανάρτησή του αναφέρει πως «δεν θα μασήσω τα λόγια μου: νωρίτερα σήμερα απογοητεύσαμε τους πελάτες μας και το ευρύτερο Διαδίκτυο όταν ένα πρόβλημα στο δίκτυο της Cloudflare επηρέασε μεγάλο όγκο επισκεψιμότητας που βασίζεται σε εμάς. Τα sites, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που βασίζονται στο Cloudflare εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά μας και ζητώ συγγνώμη για ό,τι προκαλέσαμε».

Στην ανάρτησή του αναφέρει ακόμα πως «η διαφάνεια σχετικά με το τι συνέβη έχει σημασία και σχεδιάζουμε να δώσουμε στη δημοσιότητα μια ανάλυση με περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγες ώρες. Εν ολίγοις, ένα λανθάνον σφάλμα σε μια υπηρεσία που υποστηρίζει την ικανότητα μετριασμού των bot άρχισε να παρουσιάζει σφάλμα μετά από μια συνήθη αλλαγή που κάναμε. Αυτό οδήγησε σε ευρεία υποβάθμιση του δικτύου μας και άλλων υπηρεσιών. Δεν επρόκειτο για επίθεση» διευκρίνισε.

Επισήμανε ακόμα πως «αυτό το πρόβλημα, ο αντίκτυπος που προκάλεσε και ο χρόνος που χρειάστηκε για την επίλυσή του είναι απαράδεκτα. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί ξανά, αλλά ξέρω ότι σήμερα προκάλεσε πραγματικό πόνο. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας είναι αυτό που εκτιμούμε περισσότερο και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να την ανακτήσουμε».

Διορθώνονται τα προβλήματα, σύμφων α με την Cloudflare

«Έχει εφαρμοστεί μια διόρθωση και πιστεύουμε ότι το περιστατικό έχει πλέον επιλυθεί», ανέφερε νωρίτερα σε νεότερη ενημέρωση η Cloudeflare.«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε για σφάλματα για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα κάποια τμήματα του ίντερνετ φάνηκε πως σταμάτησαν να λειτουργούν εν μέσω ενός τεχνικού προβλήματος στην Cloudflare.

Οι επισκέπτες σε πλατφόρμες όπως το X,το ChatGPT και ο ιστότοπος κριτικών ταινιών Letterboxd εμφάνιζαν ένα μήνυμα σφάλματος που υποδείκνυε ότι τα προβλήματα του Cloudflare σήμαιναν ότι η σελίδα δεν μπορούσε να εμφανιστεί.

Το Cloudflare είναι μια υποδομή διαδικτύου που προσφέρει πολλές από τις βασικές τεχνολογίες, οι οποίες τροφοδοτούν τις σημερινές διαδικτυακές εμπειρίες. Αυτό περιλαμβάνει εργαλεία που προστατεύουν τα site από κυβερνοεπιθέσεις και διασφαλίζουν ότι παραμένουν συνδεδεμένοι.

«Η Cloudflare γνωρίζει και διερευνά ένα πρόβλημα που ενδεχομένως επηρεάζει πολλούς πελάτες», δήλωσε η εταιρεία σε μια πρώτη ενημέρωση. Το Down Detector, που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας, επλήγη επίσης από τα ίδια τα τεχνικά προβλήματα αλλά όταν ανέκαμψε έδειξε μια δραματική αύξηση των προβλημάτων.

