Η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για πιθανή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας, διαψεύδοντάς τα κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με την «πράσινη» ΠΑΕ, δεν υπάρχει καμία απολύτως επαφή ή ενδιαφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου. Παράλληλα, κάνει λόγο για σενάρια που είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα, με στόχο την παραπληροφόρηση των φιλάθλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της. Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα».