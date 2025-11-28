«Παίρνω απολύτως το μέρος του, να μιλάει για τέτοιος είδους συγγενολογία, τα οποία έχουν προφανώς αμαυρώσει το κύρος της χώρας και λειτουργούν με πελατειακή λογική», τόνισε ο ευρωβουλευτής Ν. Φαραντούρης.

«Λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα φατριακά και πελατειακά. Εχει διαφορά αν είναι ο αδελφός, κουμπάρος ή αν είναι σύντεκνος ή αν έχει παντρέψει ο μπαμπάς Μητσοτάκης τον αδελφό του "Φραπέ"; Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παίρνω απολύτως το μέρος του, να μιλάει για τέτοιος είδους συγγενολογία, τα οποία έχουν προφανώς αμαυρώσει το κύρος της χώρας και λειτουργούν με πελατειακή λογική. Και αν υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα σε οποιοδήποτε κόμμα, είναι κατακριτέα», τόνισε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Συναντηθήκαμε χθες με τον Επίτροπο Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν, στο περιθώριο της Ολομέλειας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Είναι η πολλοστή φορά που συναντώ τον Επίτροπο, από την ανάληψη των καθηκόντων μου, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα», είπε αρχικά ο ευρωβουλευτής.

«Ο προβληματισμός και η καχυποψία των υπηρεσιών της Επιτροπής, είναι διάχυτη. Και όλα αυτά που βγαίνουν καθημερινά στο φως, νομίζετε ότι δεν ταξιδεύουν αρμοδίως στις εισαγγελικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση;», συνέχισε.

«Και εμείς δίνουμε μάχη κάθε μέρα στους διαδρόμους και στις Ολομέλειες για να κρατήσουμε το κύρος της χώρας και εκπλήσσομαι ότι υπάρχει διαξιφισμός για το αν όλα αυτά τα κουμάσια που παρελαύνουν από την Εξεταστική Επιτροπή είναι πρώτου ή δευτέρου ή τρίτου βαθμού συγγενείς, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, με μια δράκα κυβερνητικών στελεχών που συναγελάζονται προφανώς προς εκμαυλισμό συνειδήσεων. Περί αυτού πρόκειται», υπογράμμισε ο Ν. Φαραντούρης.

