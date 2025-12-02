Υπάρχει μία ιδιαίτερα διαδεδομένη διατροφική συνήθεια.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, ή υπέρταση, αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες παθήσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Παράλληλα, παραμένει ένας από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όπως τονίζει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA), οι καθημερινές μας επιλογές διατροφής και τρόπου ζωής μπορούν να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της υγείας μας. Σύμφωνα με καρδιολόγους, υπάρχει μία ιδιαίτερα διαδεδομένη διατροφική συνήθεια που επιδεινώνει αθόρυβα την αρτηριακή πίεση: η υπερβολική κατανάλωση νατρίου.

Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου

Η σημαντικότερη αλλαγή στη διατροφή όσων έχουν υπέρταση είναι η μείωση της πρόσληψης αλατιού, ιδιαίτερα του «κρυφού» νατρίου που βρίσκεται σε επεξεργασμένα και συσκευασμένα τρόφιμα ή σε γεύματα εστιατορίων.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το 70–75% του νατρίου που καταναλώνουν οι Αμερικανοί δεν προέρχεται από την αλατιέρα, αλλά από τρόφιμα στα οποία το αλάτι έχει προστεθεί κατά την παρασκευή. Η ίδια τάση παρατηρείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως επισημαίνει η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS).

Τι προκαλεί η περίσσεια νατρίου;

Το υπερβολικό αλάτι προκαλεί κατακράτηση υγρών, αυξάνει τον όγκο του αίματος και συνεπώς την πίεση που ασκείται στα τοιχώματα των αρτηριών. Η διαδικασία αυτή έχει τεκμηριωθεί σε πολλές επιστημονικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων δημοσιεύσεων στα The New England Journal of Medicine και Hypertension.

Πλήθος ερευνών καταδεικνύουν ότι ο περιορισμός του νατρίου οδηγεί σε σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης, γεγονός που αποτελεί τη βάση για πολλές διεθνείς στρατηγικές δημόσιας υγείας.

Πόσο αλάτι θεωρείται υπερβολικό;

Συστάσεις της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA)

Γενικός πληθυσμός: έως 2.300 mg νατρίου την ημέρα

Άτομα με υπέρταση, καρδιακή ή νεφρική νόσο: ιδανικά 1.500 mg την ημέρα

Οδηγίες Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)

Οι ενήλικες συνιστάται να καταναλώνουν κάτω από 5 γραμμάρια αλάτι ημερησίως

Τρόφιμα πλούσια σε «κρυφό» νάτριο

Ακόμη και τρόφιμα που δεν έχουν έντονη αλμυρή γεύση μπορεί να περιέχουν πολύ περισσότερο νάτριο απ’ όσο νομίζουμε.

Ψωμιά, ψωμάκια, αρτοσκευάσματα

Κονσερβοποιημένες σούπες και λαχανικά

Κατεψυγμένα και έτοιμα γεύματα

Φαγητά εστιατορίων και για πακέτο

Επεξεργασμένα κρέατα (αλλαντικά, λουκάνικα, μπέικον)

Σάλτσες, ντρέσινγκ, συσκευασμένες μαρινάδες

Σνακ, ακόμα και κάποια που δεν είναι αλμυρά

Το αλάτι χρησιμοποιείται τόσο ως συντηρητικό όσο και ως ενισχυτικό γεύσης, επομένως η γεύση δεν αποτελεί πάντα ασφαλή ένδειξη.

Γιατί είναι δύσκολο να μειώσουμε το αλάτι – και πώς μπορούμε να το πετύχουμε;

Ελέγξτε τις ετικέτες των τροφίμων για τα επίπεδα νατρίου Μαγειρέψτε περισσότερα στο σπίτι ώστε να ελέγχετε την ποσότητα αλατιού Περιορίστε τα συσκευασμένα/επεξεργασμένα προϊόντα Αντικαταστήστε το αλάτι με βότανα, μπαχαρικά και λεμόνι Όταν τρώτε έξω, ζητήστε επιλογές χαμηλές σε αλάτι ή χωρίς πρόσθετο αλάτι

Άλλοι αποδεδειγμένοι τρόποι μείωσης της αρτηριακής πίεσης

1. Τακτική άσκηση

Το AHA προτείνει τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα. Η κίνηση βελτιώνει την ελαστικότητα των αγγείων και συμβάλλει στη μείωση της πίεσης.

2. Διαχείριση άγχους & βελτίωση ύπνου

Το χρόνιο στρες και οι ακανόνιστοι κύκλοι ύπνου αυξάνουν την πίεση. Τεχνικές όπως ενσυνειδητότητα, αναπνευστικές ασκήσεις και σταθερό ωράριο ύπνου βοηθούν σημαντικά.

3. Περιορισμός αλκοόλ & αποφυγή καπνίσματος

Και οι δύο συνήθειες επιβαρύνουν τα αγγεία και αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης.

4. Συστηματική παρακολούθηση της πίεσης

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) συστήνουν τακτικές μετρήσεις στο σπίτι και πιστή τήρηση των φαρμακευτικών οδηγιών.