Εμπλοκή άγκυρας σημειώθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Naxos στο Λιμάνι του Πειραιά, κατά τον απόπλου του για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια, προκαλώντας ταλαιπωρία σε 514 επιβάτες. Στο πλοίο υπάρχουν 96 επιβατικά οχήματα, 20 φορτηγά, ένα λεωφορείο, 17 δίκυκλα και 72 μέλη πληρώματος. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την αναχώρηση, όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα με την άγκυρα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά ο απόπλους. Άμεσα ξεκίνησαν προσπάθειες απεμπλοκής, με τη συνδρομή ρυμουλκού πλοίου, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να συνεχιστεί το δρομολόγιο με ασφάλεια. Οι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο.