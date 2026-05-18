Τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου από την ελληνική ομάδα του Survivor ανακοίνωσε ο Ατζούν Ιλιζαλί. Σοκαρισμένοι οι παίκτες της τουρκικής ομάδας.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί, κατά τη διάρκεια του τουρκικού Survivor ανακοίνωσε στους παίκτες τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος όσο βρισκόταν μέσα στη θάλασσα κάνοντας ψαροντούφεκο.

Οι παίκτες των τουρκικών ομάδων παρακολούθησαν σοκαρισμένοι τα λεγόμενα του παρουσιαστή, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο 22χρονος παίκτης μπορεί να μην είχε επιζήσει αν δεν ήταν μαζί του ο συμπαίκτης του, Μάνος Μαλλιαρός.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» προβλήθηκε το σχετικό απόσπασμα, με τον Ατζούν Ιλιζαλί, να αναφέρει αρχικά ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο σημείο που βρισκόταν η ελληνική ομάδα.

Η ανακοίνωσή το, προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη και απορίες στους παίκτες, ενώ ο ίδιος τους γνωστοποίησε ότι ο Σταύρος Φλώρος αναμένεται να μεταφερθεί με ιδιωτική πτήση στο Μαϊάμι για την αποκατάστασή του.

Στην ανακοίνωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς συνέβη ένα πολύ τραγικό συμβάν στην ελληνική ομάδα. Δυστυχώς δύο διαγωνιζόμενοι από την ελληνική ομάδα πήγαν για ψάρεμα στα ανοιχτά της θάλασσας και ένα ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε μαζί τους. Ο Σταύρος. Οφείλω να πω ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αλλά ενεπλάκη σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Δυστυχώς το ένα πόδι του Σταύρου ακρωτηριάστηκε. Είχαν σημαδούρες. Τώρα τον στέλνουμε στο Μαϊάμι με ιδιωτική πτήση, και θα τον φροντίσουν εκεί».

Τέλος, απαντώντας στις ερωτήσεις των παικτών ο Ατζούλ Ιλιζαλί, πρόσθεσε: «Μαζί του ήταν ο Μάνος, ο Μάνος ήταν αυτός που τον έσωσε. Δεν έπαθε τίποτα εκείνος. Αν δεν ήταν ο Μάνος, δεν θα είχε πιθανότητες να επιζήσει».

