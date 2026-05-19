Με αστάθεια θα συνεχιστεί ο καιρός και σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η αστάθεια αυτή δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη ούτε την Αττική που ενδεχομένως δεχτεί ορισμένες βροχές και τοπικές μπόρες από το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός στην Αττική το πρωί θα είναι αίθριος με την θερμοκρασία να φτάνει στις μέγιστες τιμές της τους 26 βαθμούς κελσίου. Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά οι συννεφιές θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν βροχές και τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, γύρω από τους ορεινούς όγκους του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για την Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν πό νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε όλη τη χώρα - ΕΜΥ

Πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά στη δυτική - κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ηπειρο και τη δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.