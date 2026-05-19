Πολλά μέλη του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν μια αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Το ΝΑΤΟ συζητά την πιθανότητα μιας αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, που να βοηθά τα πλοία να περνούν από εκεί, εάν η θαλάσσια δίοδος δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε στο Bloomberg υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Συμμαχίας.

Αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν αυτή την ιδέα, αλλά ακόμα δεν υπάρχει η απαραίτητη ομόφωνη στήριξη, ανέφερε στο ίδιο Μέσο διπλωμάτης από κράτος- μέλος της Συμμαχίας. Υπενθυμίζεται ότι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, στις 7-8 Ιουλίου.

«Πρώτα έρχεται η πολιτική εντολή και μετά ο επίσημος σχεδιασμός», δήλωσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, όταν ρωτήθηκε για αυτή την πιθανότητα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Το σκέφτομαι; Απολύτως», συμπλήρωσε.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς οι χώρες του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων, σημειώνει το Bloomberg. Η πρόσφατη προσπάθεια των ΗΠΑ να το κάνουν κάτι τέτοιο σταμάτησε μέσα σε λίγες ημέρες, παρά τις σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ επεσήμανε πως παρότι κάποιοι σύμμαχοι ακόμα είναι αντίθετοι στο να εγκρίνουν μία αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ, θα υποστηρίξουν αυτή την ιδέα αν επιμείνει ο αποκλεισμός. Ο διπλωμάτης χώρας του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι αρκετοί σύμμαχοι υποστηρίζουν μια παρέμβαση που θα βοηθήσει να ξανανοίξουν τα Στενά, αλλά προειδοποίησε ότι άλλοι είναι ακόμα απρόθυμοι να εμπλακούν στη σύγκρουση.

Είναι προς το συμφέρον των συμμάχων να αρχίσει η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γκρίνκεβιτς, που σημείωσε ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει αρκετούς πυραύλους σε συμμαχικό έδαφος. «Ο αποκλεισμός επηρεάζει όλες τις οικονομίες μας με πολύ αρνητικό τρόπο. Και αυτό επηρεάζει τις δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας μας μακροπρόθεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Στροφή» για το ΝΑΤΟ

Μια αποστολή του ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελούσε στροφή στη στρατηγική της Συμμαχίας απέναντι στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Έως τώρα, οι σύμμαχοι επιμένουν ότι θα εμπλακούν στα Στενά του Ορμούζ μόνο όταν τερματιστεί η σύγκρουση και πως μπορούν να συγκροτήσουν έναν ευρύτερο συνασπισμό, που περιλαμβάνει πολλές χώρες εκτός ΝΑΤΟ. Όμως, επιδεινώνονται τα οικονομικά προβλήματα, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει εκτόξευση των τιμών ενέργειας και κατάρρευση των προβλέψεων για ανάπτυξη.

Παρότι είναι κοινή η επιθυμία να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν υιοθετήσει ελαφρώς διαφορετικές προσεγγίσεις στον πόλεμο. Κάποια κράτη, όπως η Ισπανία, έχουν εκφράσει την απόλυτη αντίθεση, απαγορεύοντας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις και τον εναέριο χώρο της, για να επιτεθούν στο Ιράν. Όμως, οι περισσότεροι σύμμαχοι αθόρυβα έχουν δώσει πρόσβαση στις βάσεις τους, για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Ο συνασπισμός υπό τη Γαλλία και τη Βρετανία επίσης καταστρώνει σχέδιο προκειμένου να βοηθήσει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μόλις σταματήσει ο πόλεμος. Κάποιες χώρες έχουν αναπτύξει στρατιωτικά Μέσα στην περιοχή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας.

Μετά την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν και το μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, η κρίσιμη θαλάσσια οδός έχει εξελιχθεί σε πηγή έντασης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους, που έχουν αρνηθεί να υποκύψουν στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, βοηθώντας στο άνοιγμά της. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξεσπάσει επανειλημμένα κατά συμμάχων για αυτό το θέμα.