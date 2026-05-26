Η καλή περίληψη στις Πανελλήνιες 2026 θα ξεχωρίσει από τις λεπτομέρειες και για αυτό πρέπει οι υποψήφιοι να προσέξουν στο πώς θα αποδώσουν το κείμενο τους τόσο συντακτικά όσο και νοηματικά.

Πανελληνίων 2026 πρεμιέρα την προσεχή Παρασκευή 30 Μαίου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεση) να κρατά παραδοσιακά τα ηνία της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Πέρα από το Θέμα Δ της παραγωγής λόγου σημαντική είναι η περίληψη στο Θέμα Α που βαθμολογείται με είκοσι μονάδες. Ουσιαστικά στο πρώτο θέμα οι υποψήφιοι εξετάζονται στη συνοπτική νοηματική απόδοση ενός κειμενού ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα. Όπως τονίζουν φιλόλογοι στο Dnews στην περίληψη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί δεν αξιολογείται μόνο αν κατάλαβα το κείμενο, αλλά και αν μπορώ να οργανώσω σωστά τις πληροφορίες και να αποδώσω με σαφήνεια το βασικό του νόημα. Η καλή περίληψη ξεχωρίζει κυρίως στις λεπτομέρειες. Δεν αρκεί μια απλή μεταφορά πληροφοριών. Χρειάζεται σωστή επιλογή, οργάνωση και διατύπωση. Χρειάζεται επίσης προσοχή στην κατάχρηση μεταδιατυπώσεων με εκφράσεις όπως «ο συγγραφέας λέει», «το κείμενο αναφέρει» ή «στη συνέχεια τονίζει». Συνήθως αρκεί μία αναφορά στην αρχή. Από εκεί και πέρα, ο στόχος της περίληψης είναι να αποδώσει οργανωμένα τις ιδέες και όχι να περιγράφει διαρκώς τις κινήσεις του συντάκτη.

Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να προσέξετε στην περίληψη

Για το Θέμα Α των Πανελληνίων 2026 πρέπει να θυμάσαι ότι η περίληψη δείχνει αν κατανόησες πραγματικά το κείμενο και όχι αν μπορείς να το αντιγράψεις. Δεν επαναλαμβάνουμε αυτούσιες φράσεις του κειμένου ούτε παραθέτουμε λεπτομέρειες χωρίς σημασία. Στόχος είναι να αποδώσεις συνοπτικά και οργανωμένα το βασικό του νόημα εξηγεί στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκ. Upbility

Αν ζητηθεί περίληψη ολόκληρου του κειμένου, εντοπίζεις τα κύρια νοήματα κάθε παραγράφου, κρατάς τις βασικές πληροφορίες και παρουσιάζεις τη μεταξύ τους σύνδεση, ώστε να δημιουργείται ένα ενιαίο και συνεκτικό κείμενο. Αν, όμως, ζητηθεί περίληψη συγκεκριμένου τμήματος, εξετάζεις μόνο τις παραγράφους που ορίζονται, βρίσκεις το νοηματικό τους κέντρο και αποδίδεις τις ουσιαστικές ιδέες τους με συντομία και ακρίβεια.

Υπάρχει επίσης περίπτωση να ζητηθεί η περίληψη των απόψεων του συγγραφέα για ένα θέμα. Τότε δεν εκφράζεις προσωπικές θέσεις, αλλά μεταφέρεις τις απόψεις του συγγραφέα χρησιμοποιώντας κυρίως γ΄ ενικό πρόσωπο και κατάλληλες διατυπώσεις, όπως «ο συγγραφέας υποστηρίζει», «τονίζει» ή «θεωρεί». Δεν κάνεις σχόλια, δεν διατυπώνεις ερωτήσεις και δεν αξιολογείς τις ιδέες του. Ο διορθωτής θα εξετάσει τρία βασικά στοιχεία: τι πληροφορίες επέλεξες, πώς οργάνωσες την περίληψη και με ποιον τρόπο τη διατύπωσες. Για αυτό χρειάζεται σαφήνεια, συνοχή, αντικειμενικότητα και σωστή γλώσσα.

(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)