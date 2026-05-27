Η ανταπόκριση στην αγγελία αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας στην Κίνα.

Ο Τσούο Σιαογιόνγκ, ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα, εντυπωσιάστηκε όταν είδε ότι η αγγελία που είχε βάλει ζητώντας βοσκούς για να εργαστούν στα απομακρυσμένα βοσκοτόπια του νότια της Μογγολίας έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως η Σανγκάη και η Τσονγκίνγκ, υπάλληλοι εργοστασίου ανά την Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων.

Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο Τσούο στα τέλη Απριλίου και η οποία συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις εντός ωρών στο Weibo, την κινεζική εκδοχή του Χ, αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας στη χώρα.

«Δεν το περίμενα ότι θα γινόταν viral», λέει ο Τσούο και προσθέτει ότι το ένα δέκατο από τους υποψήφιους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, ενώ άλλοι είχαν χρέη, επίπονες δουλειές σε εργοστάσια ή ήταν εξαντλημένοι από την πολιτική που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους.

«Φαίνεται ότι οι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά», σχολιάζει ο Τσούο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η κατάρα των 35άρηδων»

Οι μισοί από τους υποψήφιους είναι γεννημένοι τα χρόνια του 1990, λέει ο ίδιος, μια ηλικιακή ομάδα στο επίκεντρο αυτού που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν «η κατάρα των 35άρηδων». Μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργοδότες, αλλά και ο δημόσιος τομέας, παραβλέπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψήφιους.

Μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η 28χρονη Γου, κερδίζει 10.000 γουάν (περί τα 1.200 ευρώ) τον μήνα, αλλά η θέση του βοσκού της κέντρισε το ενδιαφέρον.

«Θέλω να ξεφύγω από τη ζωή στην πόλη και να σταματήσω να αντιμετωπίζω δύσκολους ανθρώπους. Θα μπορούσα να απολαμβάνω μια ήρεμη, απομονωμένη ζωή μακριά από τον κόσμο», λέει η Γου.

Ο Τζέιμς Γκουό υπέβαλε αίτηση για τη θέση του βοσκού επειδή νιώθει εξαντλημένος από την εργασία του σε ένα εργοστάσιο κατασκευής εμπορευματοκιβωτίων.

«Δεν έχεις ιδέα πώς είναι να εργάζεσαι περισσότερες από 13 ώρες την ημέρα, βιδώνοντας βίδες μέχρι να πρηστούν και να γεμίσουν φουσκάλες τα χέρια σου, χωρίς καν να έχεις χρόνο να πας στην τουαλέτα», είπε ο 21χρονος. «Ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος, δεν αντέχω άλλο».

Οι εργαζόμενοι, τόσο οι εργάτες όσο και οι υπάλληλοι, παραπονιούνται για την κουλτούρα του «996», δηλαδή της εργασίας από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ., έξι ημέρες την εβδομάδα.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η αγορά εργασίας θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και ένας αριθμός ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων απόφοιτων πανεπιστημίων αυτό το καλοκαίρι ξεκινά την αναζήτηση εργασίας.

Ιδανική θέση για ζευγάρι

Ο Τσούο έψαχνε για βοσκούς, κατά προτίμηση ένα ζευγάρι, για να βγάζουν 3.000 πρόβατα για βοσκή σε ένα βοσκότοπο 20.000 στρεμμάτων το καλοκαίρι και να αναλαμβάνουν επίπονο τάισμα και καθάρισμα σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου.

Γι' αυτό, οι βοσκοί θα λάμβαναν περί τα 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, πολύ πάνω από τον εθνικό αστικό μέσο όρο σε ιδιωτικές εταιρείες, που είναι περίπου 760 ευρώ, και θα τους παρέχονταν διαμονή και τρόφιμα.

Τελικά, ο Τσούο προσέλαβε τέσσερις βοσκούς-δύο ζευγάρια-οι οποίοι είχαν όλοι γεννηθεί στα χρόνια του 1980 και είχαν στο παρελθόν εργαστεί σε αγρόκτημα.

Παρότι έχει κρατήσει άλλα 40 ζευγάρια στη λίστα με τους υποψηφίους προς πρόσληψη, τονίζει ότι δεν προτίθεται να προσλάβει εργένηδες ή νεαρούς από αστικά κέντρα.

Και εξηγεί τον λόγο: «Εδώ που βρισκόμαστε μπορεί να μη δεις άνθρωπο για έναν ολόκληρο χρόνο. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να αντέξει τέτοια μοναξιά».

Ενώ η ανεργία κυμαίνεται λίγο πάνω από το 5%, η υποαπασχόληση στην Κίνα αυξάνεται και τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα έχουν μείνει πίσω από την οικονομική ανάπτυξη για το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά ο Σον Ρέιν, διευθύνων σύμβουλος του China Market Research Group, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από κορυφαία πανεπιστήμια αναζητούσαν παρόμοιους μισθούς στη Σανγκάη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους θα εξαφανιζόταν ενοικιάζοντας ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα και πληρώνοντας άλλα βασικά έξοδα.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ