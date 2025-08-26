Πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί πριν από 80 χρόνια εντοπίστηκε σε αγγελία μεσιτικού γραφείου

Μια φωτογραφία δείχνει το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Giuseppe Ghislandi να κρέμεται πάνω από έναν καναπέ σε ακίνητο κοντά στο Μπουένος Άιρες, που κάποτε ανήκε σε έναν ανώτερο αξιωματούχο των Ναζί.

Ένας πίνακας, που έκλεψαν οι Ναζί πριν από 80 χρόνια από έναν Εβραίο έμπορο τέχνης στο Άμστερνταμ εντοπίστηκε στο site μεσιτικού γραφείου που πουλάει ένα σπίτι στην Αργεντινή.

Μια φωτογραφία δείχνει το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Giuseppe Ghislandi να κρέμεται πάνω από έναν καναπέ σε ακίνητο κοντά στο Μπουένος Άιρες που κάποτε ανήκε σε έναν ανώτερο αξιωματούχο των Ναζί, ο οποίος μετακόμισε στη Νότια Αμερική μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ολλανδική εφημερίδα AD ανέφερε ότι εντόπισε το έργο, το οποίο περιλαμβάνεται σε μια βάση δεδομένων χαμένων έργων τέχνης και έχει καταχωρηθεί από το ολλανδικό υπουργείο πολιτισμού στη λίστα με εκείνα που δεν έχουν επιστραφεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έπειτα από μακρά έρευνα - και με την ακούσια βοήθεια του κτηματομεσίτη.

Το «Πορτρέτο μιας Κυρίας» ανήκε στον Jacques Goudstikker, έναν κορυφαίο Ολλανδό έμπορο τέχνης που έφυγε από την Ολλανδία στα μέσα Μαΐου 1940 για να ξεφύγει από τους εισβολείς Ναζί, αλλά πέθανε αφού έπεσε στο αμπάρι του πλοίου και έσπασε τον λαιμό του.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ολόκληρη η συλλογή του Goudstikker, με περισσότερα από 1.100 έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων πινάκων που καταγράφηκαν, αγοράστηκε σε αναγκαστική πώληση από Ναζί, ορισμένα και από τον Reichsmarschall Hermann Göring.

Μετά τον πόλεμο, ορισμένα από τα έργα ανακτήθηκαν στη Γερμανία και εκτέθηκαν στο Rijkmuseum του Άμστερνταμ ως μέρος της ολλανδικής εθνικής συλλογής. Η μοναδική επιζώσα κληρονόμος του Goudstikker, η Marei von Saher, πήρε στην κατοχή της 202 έργα το 2006, αναφέρει η AD.

Ωστόσο, ένας πίνακας, ένα πορτρέτο της Κοντέσας Κολεόνι παρέμενε αγνοούμενος μέχρι τώρα. Η έρευνα του AD αποκάλυψε έγγραφα του πολέμου που υποδηλώνουν ότι βρισκόταν στην κατοχή του Friedrich Kadgien, αξιωματικού των SS και ανώτερου οικονομικού βοηθού του Göring, ο οποίος κατέφυγε στην Ελβετία το 1945 πριν μετακομίσει στη Βραζιλία και στη συνέχεια στην Αργεντινή, όπου έγινε επιτυχημένος επιχειρηματίας.

Ο Kadgien - που περιγράφεται ως «φίδι του κατώτερου είδους» από Αμερικανούς ανακριτές - πέθανε το 1979. Ένα αμερικανικό αρχείο που επικαλείται η AD έγραψε επίσης ότι σε σημειώσεις για τον Kadgien αναφέρεται πως «φαίνεται να κατέχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούσε να έχει ακόμα αξία για εμάς».

Η εφημερίδα ανέφερε ότι είχε κάνει προσπάθειες εδώ και αρκετά χρόνια να μιλήσει με τις δύο κόρες του εκλιπόντος Ναζί στο Μπουένος Άιρες για με τον πατέρα τους και τα χαμένα έργα τέχνης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι ήταν τυχεροί όταν μια από τις κόρες της Kadgien έβαλε το σπίτι, που κάποτε ανήκε στον πατέρα της, προς πώληση σε έναν κτηματομεσίτη που ειδικεύεται σε ακριβά ακίνητα στην Αργεντινή.

«Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι αντίγραφο», δήλωσαν οι Annelies Kool και Perry Schrier της Υπηρεσίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ολλανδίας (RCE), που εξέτασαν τις εικόνες για την AD.

Ένα άλλο λεηλατημένο έργο τέχνης - μια νεκρή φύση με λουλούδια του Ολλανδού ζωγράφου του 17ου αιώνα Abraham Mignon - εντοπίστηκε επίσης σε ένα από τα social media της αδελφής, αναφέρει η AD. Όλες οι προσπάθειες να μιλήσει με τις αδελφές από τότε που εντοπίστηκε η φωτογραφία απέτυχαν, σύμφωνα με την AD, ενώ σε μία δήλωσή ανέφερε η μία πως «Δεν ξέρω τι πληροφορίες θέλετε από μένα και δεν ξέρω για ποιον πίνακα μιλάτε».

Οι δικηγόροι της περιουσίας της Goudstikker δήλωσαν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακτήσουν τον πίνακα. «Η οικογένειά μου έχει στόχο να επαναφέρει κάθε έργο τέχνης που έχει κλαπεί από τη συλλογή και να αποκαταστήσει την κληρονομιά του», είπε η von Saher.