Η γυναίκα πήρε το έργο του Πικάσο στο σπίτι της, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για ένα απλό ξεχασμένο δέμα.

Μια τεράστια γκάφα αποδείχθηκε η εξαφάνιση του πίνακα του Πάμπλο Πικάσο που απασχολούσε την ισπανική αστυνομία τις τελευταίες εβδομάδες. Γιατί, όπως προκύπτει, η μεταφορική εταιρεία τον άφησε στην είσοδο και μια γειτόνισσα τον πήρε στο σπίτι της, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για δέμα που είχε παραλάβει κάποιος, αγνοώντας το περιεχόμενό του.

Όλα ξεκίνησαν όταν αποφασίστηκε η μεταφορά 57 έργων τέχνης από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα, προκειμένου να φιλοξενηθούν σε έκθεση. Ανάμεσά τους, ο πίνακας «Νεκρή φύση με κιθάρα», δημιουργία του Πάμπλο Πικάσο το 1919. Το έργο- με διαστάσεις 12,7 Χ 9,8 εκατοστά- το αγόρασε συλλέκτης έναντι 60.000 ευρώ πριν από μερικά χρόνια και σήμερα η αξία του εκτιμάται στα 600.000 ευρώ.

Όμως, όταν έφτασε το φορτηγό στο ίδρυμα CajaGranada που θα φιλοξενήσει την έκθεση, στις 3 Οκτωβρίου, διαπιστώθηκε ότι έλειπε το εν λόγω έργο του Πάμπλο Πικάσο και η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα στις 10 Οκτωβρίου. Σήμερα, η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο πίνακας ανακτήθηκε, δίχως να διευκρινίσει τι συνέβη.

Η γειτόνισσα που έσωσε τον πίνακα

Τελικά, όπως προκύπτει, ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο όχι μόνο δεν φορτώθηκε ποτέ στο όχημα μεταφοράς των έργων τέχνης στη Γρανάδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν βγήκε ποτέ από το κτίριο από το οποίο υποτίθεται ότι θα τον παραλάμβανε η εταιρεία που ανέλαβε τη διαδικασία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Efe και πηγές της El Pais.

Οι μεταφορείς θα παραλάμβαναν αυτόν τον πίνακα και άλλα έργα τέχνης από κτίριο στη Μαδρίτη, όμως το ξέχασαν σε μία είσοδο. Μία γυναίκα που ζει στο κτίριο είδε το πακέτο, πίστεψε ότι επρόκειτο για δέμα που δεν παρέλαβε κάποιος γείτονας και το πήρε για να το φυλάξει.

Έπειτα από ημέρες, ο σύζυγός της την ενημέρωσε πως είχε χαθεί ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο και αποφάσισαν να ενημερώσουν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί άνοιξαν το πακέτο και διαπίστωσαν ότι πράγματι περιείχε το χαμένο έργο τέχνης.

Πώς ανακάλυψαν ότι έλειπε το έργο του Πικάσο

Παραμένει μυστήριο πώς έγινε τέτοια γκάφα στη μετακίνηση έργων τέχνης, που συνήθως γίνεται με αυστηρά πρωτόκολλα για την ασφάλεια και τη φροντίδα τους.

Από το ίδρυμα CajaGranada ανέφεραν ότι παρότι κάποια από τα έργα είχαν πακεταριστεί προσεκτικά, δεν ήταν σωστά αριθμημένα, καθιστώντας έναν ενδελεχή έλεγχο προτού τα ανοίξουν. Παρόλα αυτά, υπέγραψαν τα δελτία αποστολής την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και η μεταφορική εταιρεία αποχώρησε.

Το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε οι άνθρωποι του ιδρύματος άνοιγαν τα πακέτα, κάτω από κάμερες ασφαλείας και τη Δευτέρα μετέφεραν τα έργα σε διάφορα σημεία του χώρου έκθεσης. Έπειτα από μερικές ώρες, ο επιμελητής και ο επικεφαλής εκθέσεων του ιδρύματος διαπίστωσαν ότι έλειπε ένα έργο, ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα στις 10 Οκτωβρίου και καταχώρησε τον πίνακα στη διεθνή βάση δεδομένων της Ιντερπόλ με τα κλεμμένα ή εξαφανισμένα έργα τέχνης. Αλλά τελικά, έπειτα από τρεις εβδομάδες, ο πίνακας εντοπίστηκε.