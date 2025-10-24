Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε τον πίνακα του Πάμπλο Πικάσο.

Ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο, που «εξαφανίστηκε» κατά τη μεταφορά έργων τέχνης από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα, εντοπίστηκε. Και ίσως να μην μπήκε ποτέ στο φορτηγό για τη μεταφορά.

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε το έργο του 1919, με τίτλο «Still Life with Guitar». Πρόκειται για μικρό πίνακα, με διαστάσεις 12,7 Χ 9,8 εκατοστά, αξία του οποίου εκτιμάται σε περίπου 600.000 ευρώ.

Ήταν ένα από τα 58 έργα που αποθηκεύτηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μεταφερθούν από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα, όπου θα φιλοξενούνταν σε έκθεση. Το CajaGranada Foundation, που διοργανώνει την έκθεση, ανέφερε πως το φορτηγό έφτασε στις 3 Οκτωβρίου και επειδή τα πακέτα δεν ήταν αριθμημένα σωστά, δεν μπορούσε να γίνει απευθείας έλεγχος χωρίς αυτά να ανοιχτούν.

Έτσι, στις 6 Οκτωβρίου, όταν άνοιξαν τα πακέτα, ανακάλυψαν ότι έλειπε ο πίνακας του Πικάσο και στις 10 Οκτωβρίου το δήλωσαν στην αστυνομία, που τον πρόσθεσε στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για τα κλεμμένα ή εξαφανισμένα έργα τέχνης.

Τελικά, η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ότι ο πίνακας εντοπίστηκε, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να μπει φορτώθηκε ποτέ στο φορτηγό για τη μεταφορά. Η έρευνα συνεχίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που δεν αποκαλύπτει εάν οι αρχές πιστεύουν ότι διαπράχθηκε έγκλημα, ενώ δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκε το έργο.

