Την Κυριακή θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα. Θα είναι η πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου που θα λειτουργήσουν, ενώ θα ακολουθήσουν και οι επόμενες δύο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης αύριο Κυριακή 14/12, καθώς η αλυσίδα αποφάσισε να μην ανοίξει. Την Κυριακή θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα. Θα είναι η πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου που θα λειτουργήσουν, ενώ θα ακολουθήσουν και οι επόμενες δύο μέχρι το τέλος του χρόνου. Πριν από τέσσερις ημέρες ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ενόψει των Χριστουγέννων. Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές της, πάντα εντός των ορίων που θέτει η νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00).

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, τα περισσότερα εξ αυτών θα λειτουργήσουν από τις 11 π.μ. έως και τις 8 μ.μ. Αυτή την Κυριακή ο Σκλαβενίτης, δεν θα λειτουργήσει, εκτός από το κατάστηματα στο Smart Park, το οποίο θα λειτουργήσει με ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Όπως τονίζει, το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματά του ξεκινάει από την προσεχή Δευτέρα.

Παράλληλα, με ανακοίνωσή τους, τα myMarket έχουν δώσει στη δημοσιότητα λίστα με σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά, ενώ το ωράριο λειτουργίας τους είναι 11 π.μ. με 4 μ.μ. Δείτε την λίστα.

Τα σούπερ μάρκετ Μασούτης έχουν επίσης δώσει στη δημοσιότητα λίστα με τα σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά. Δείτε την λίστα. Κλειστά θα είναι την Κυριακή και τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.