Εκτός λειτουργίας αεροδρόμια και λιμάνια – Σε επιφυλακή 400.000 πολίτες στην Κίνα.

Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας του 2025 στην περιοχή του δυτικού Ειρηνικού, έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Χονγκ Κονγκ και τη νότια ακτή της Κίνας.

Στην Ταϊβάν, τουλάχιστον 14–17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 124 δηλώνονται αγνοούμενοι εξαιτίας της υπερχείλισης φράγματος στην κομητεία Χουάλιεν.

Στις Φιλιππίνες επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον 10 θάνατοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Στο Χονγκ Κονγκ, τραυματίες και ζημιές από τους θυελλώδεις ανέμους και τις πλημμύρες ανάγκαζαν πολίτες να καταφύγουν σε καταφύγια.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που κύματα σπάνε τις γυάλινες πόρτες ξενοδοχείων, με επισκέπτες να προσπαθούν να σωθούν.

{https://x.com/hk2019freehk/status/1970666796249423904}

Προληπτικά μέτρα και εκκενώσεις σχολείων και επιχειρήσεων

Ο τυφώνας είχε ανέμους έντασης περίπου 195 χλμ/ώρα στο κέντρο του την ώρα που περνούσε κοντά από το Χονγκ Κονγκ.

Στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, σχεδόν 1,9 – 2 εκατομμύρια κάτοικοι εκκενώθηκαν από περιοχές υψηλού κινδύνου.

{https://x.com/vinaverdemusic/status/1970738661177409722}

Στην Κίνα εκκλήθηκαν σχολεία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες να διακόψουν τη λειτουργία τους σε πολλές παράκτιες πόλεις.

Πλάνα στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν μεγάλες πλημμυρισμένες περιοχές, υποδομές κατεστραμμένες και δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Ραγκάσα έκανε ξηρά πρόσβαση στην κινεζική ακτή στην περιοχή του νησιού Hailing, επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Οι αρχές στις πληγείσες περιοχές εξακολουθούν να δίνουν έμφαση στον εντοπισμό των αγνοουμένων, στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην αποκατάσταση των υποδομών.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι επικοινωνίες και το εμπόριο έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα. Σε πολλές περιοχές η πρόσβαση παραμένει δυσχερής ή επικίνδυνη λόγω καταστροφών.

Παρά την αποδυνάμωση του τυφώνα καθώς περνά πάνω από ξηρά, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις και οι θαλάσσιες αναταραχές θα συνεχιστούν στα παράκτια τμήματα της νότιας Κίνας.

{https://x.com/StormHQwx/status/1970708099766923702}

Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις των πληττόμενων κρατών έχουν ξεκινήσει διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποστολής πόρων για την αντιμετώπιση της κρίσης.