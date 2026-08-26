Ενεπλάκη και ο Γιάννης Δραγασάκης- Όλο το παρασκήνιο- Αποκλειστικές πληροφορίες.

Το γεγονός ότι όπως όλα δείχνουν οι εκλογές οδεύουν για τα τέλη της άνοιξης (την Κυριακή των Βαΐων, 25 Απριλίου λέει το εξαιρετικό και πλήρες ρεπορτάζ της Λώρας Ιωάννου σήμερα Τετάρτη στο Dnews) εντείνει την κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.

Το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ δεν παίρνει σε πρώτο χρόνο στις τάξεις της ανεξάρτητους βουλευτές, ότι δεν προχωρά το ενδεχόμενο εκλογικής συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, αλλά και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να αποκτά δυναμική και άρα δεν το καθιστά για τους περισσότερους ανεξάρτητους «κόμμα που παίρνεις έδρα», δημιουργεί ένα τοπίο κινούμενης άμμου στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Στο τοπίο αυτό πριν τις καλοκαιρινές διακοπές ξεκίνησαν συζητήσεις για τη συγκρότηση ανεξάρτητης νέας κοινοβουλευτικής ομάδας προκειμένου οι ανεξάρτητοι βουλευτές που θα συμμετέχουν σε αυτή να δραστηριοποιούνται περισσότερο στη Βουλή και να έχουν περισσότερα «προνόμια», πχ ομιλητή στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, να παρεμβαίνουν μέσω αντιπροέδρου στο προεδρείο του Κοινοβουλίου κοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις συζητήσεις ενεπλάκη και ο ιδιαίτερα σεβαστός στο χώρο της αριστεράς αλλά και γενικότερα γενικότερα στο σύνολο του πολιτικού συστήματος Γιάννης Δραγασάκης, έγινε πρόταση στον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, ενώ συμμετείχαν ουκ ολίγοι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας αν δεν πρόκειται για κόμμα που έχει κατέβει στις εκλογές απαιτούνται δέκα βουλευτές, ενώ για κόμμα που έχει κατέβει στις εκλογές απαιτούνται μίνιμουμ πέντε βουλευτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης η προσπάθεια για τη συγκρότηση ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής ομάδας της αριστεράς δείχνει να ναυαγεί εν τη γενέσει της. Και αυτό καθώς οι περισσότεροι βουλευτές που ενεπλάκησαν στις συζητήσεις με τους πρωταγωνιστές της προσπάθειας επιδιώκουν να ενταχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Οι συζητήσεις πάντως θα συνεχιστούν στο παρασκήνιο τις επόμενες μέρες χωρίς όμως επαναλαμβάνουμε να υπάρχει αισιοδοξία ότι θα έχει αίσιο τέλος.

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ΥΓ: Οι συζητήσεις δεν αφορούσαν και δεν αφορούν την ίδρυση νέου κόμματος είναι όμως φανερό πως προεκλογικά θα έπαιζε ρόλο στις διεργασίες στο χώρου της λεγόμενης κεντροαριστεράς και της μη κομμουνιστικής αριστεράς.