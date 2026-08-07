«Σταθερά βαδίζουμε κεντροαριστερά…», τονίζει σε ανάρτησή του ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Διευκρινήσεις για το πολιτικό του μέλλον έδωσε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, με φόντο δημοσιεύματα ότι συζητάει με το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ, την Πλεύση Ελευθερίας και τον… ΣΥΡΙΖΑ. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας τονίζει σε ανάρτησή του πως έχει δεχθεί προτάσεις απ’ όλα τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και πως η απόφαση που θα πάρει θα είναι αποτέλεσμα σκέψης και συζήτησης με την οικογένειά του και τους συνεργάτες του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Μερικές διευκρινίσεις σε όσους «ανησυχούν» δήθεν για το πολιτικό μου μέλλον…

Εσχάτως κυκλοφορούν «ασφαλείς πληροφορίες» ότι συζητάω με το ΠΑΣΟΚ για ένταξή μου στο ψηφοδέλτιο της Κέρκυρας. Είχαν προηγηθεί άλλες πληροφορίες για ένταξή μου στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα, της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς και για επιστροφή μου στην Κουμουνδούρου (ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ).

Για όσους λοιπόν «ανησυχούν» για το πολιτικό μου μέλλον δηλώνω (ως ο μόνος έχων ασφαλείς πληροφορίες που κανείς δεν μπήκε στον κόπο να αναζητήσει!) ότι ποτέ δεν χτύπησα την πόρτα κανενός ζητώντας καρέκλα ή εξασφάλιση σε όλη τη πολιτική ζωή μου. Είναι αλήθεια ότι δέχθηκα τιμητικές προτάσεις πολιτικών κομμάτων για συνεργασία, όλων από τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η απόφαση που θα πάρω θα είναι αποτέλεσμα σκέψης και συζήτησης με την οικογένειά μου και στενούς συνεργάτες μου.

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Δυστυχώς, η ενότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, που για εμένα ήταν το ζητούμενο, δεν επετεύχθη και ο μόνος κερδισμένος από αυτό είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Αναγκαστικά λοιπόν, θα πορευτούμε με όσα όπλα έχουμε και πάντα απέναντι στη σημερινή ζοφερή πολιτική πραγματικότητα.

Επειδή όμως χρωστώ μια εξήγηση, όχι σε εκείνους που εύκολα υβρίζουν πίσω από πληκτρολόγια, αλλά σε όσους έβαλαν πλάτη στα δύσκολα και πορεύονται μαζί μου χρόνια ολόκληρα, επαναλαμβάνω ότι η δική μου ιδεολογία παραμένει ατόφια και ανυποχώρητη. Το ίδιο και το πείσμα μου να συγκρούομαι όταν αισθάνομαι αδικία.

Ούτως ειπείν, γυρολόγους αναζητείστε όχι σε εμένα, που εγκατέλειψα ένα κραταιό κόμμα (αξιωματική αντιπολίτευση) για να στηρίξω μια συλλογικότητα που μόλις ξεκινούσε (και που ούτε καν κόμμα ήταν ακόμη). Αναζητείστε αυτούς που μεταπήδησαν από την Κεντροαριστερά στο καθεστώς Μητσοτάκη και σήμερα φιγουράρουν ως πρωτοκλασάτοι υπουργοί.

Δεν είναι αυτοί γυρολόγοι και πολιτικοί καιροσκόποι;

Αναζητήστε εκείνους που αφού δήλωσαν με περισσό θράσος ότι «πρέπει να γλιτώσουν το σπίτι τους» έφυγαν τρέχοντας για ισχυρότερους σχηματισμούς. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη θητεύσει σε 3-4 κόμματα καταλαμβάνοντας υπουργικές καρέκλες και άλλα οφίτσια.

Δεν είναι ο ορισμός του γυρολόγου αυτοί;

Αναζητείστε, τέλος, εκείνους που υποκριτικά μας ζητούσαν την έδρα πίσω, όταν φύγαμε διαμαρτυρόμενοι για την κατάλυση κάθε ίχνους καταστατικών κανόνων, και τώρα περιφέρουν τη δική τους ως τρόπαιο σε νέες συνδιαλλαγές με την εξουσία. (Παρεμπιπτόντως, εκείνοι που ζητούσαν την έδρα πίσω μετ’ επιτάσεως από εμάς, πού να βρίσκονται τώρα να νουθετήσουν τους συνοδοιπόρους τους;)

Ας ξανασυστηθούμε λοιπόν: Είμαι ο Αλέκος Αυλωνίτης, δικηγόρος, κεντροαριστερός, αιρετός εκπρόσωπος του κερκυραϊκού λαού αρχικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σήμερα για δεύτερη θητεία στη Βουλή των Ελλήνων.

Αιρετός εκπρόσωπος, όχι δοτός, όχι διορισμένος, όχι δημιούργημα κομματικού σωλήνα.

Η δική μου ιδεολογία δεν διαθέτει παραμορφωτικά γυαλιά που δικαιολογούν πράξεις ή παραλείψεις αναλόγως από πού εκπορεύονται. Παραμένω σταθερά στην Κεντροαριστερά γιατί θεωρώ ότι ΤΩΡΑ αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτή η σταθερά μου δεν αλλάζει με κανένα αξίωμα ως αντάλλαγμα και με καμιά θεσούλα.

Άλλωστε, ο καλοπροαίρετος αναγνώστης αυτού του κειμένου γνωρίζει ότι δεν είμαι ανεπάγγελτος. Δεν έγινα Δήμαρχος παλαιότερα και τώρα βουλευτής για να ζήσω την οικογένειά μου από τις αποζημιώσεις. Μετρώ ήδη πολλά χιλιόμετρα στις δικαστικές αίθουσες ως δικηγόρος.

Για αυτό κλείνω το κείμενό μου αυτό με τη φράση:

Σταθερά βαδίζουμε κεντροαριστερά…»

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