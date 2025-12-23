Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης υπερασπίζεται την Κυριακή Μάλαμα και ζητά από τον Στέφανο Κασσελάκη να «βάλει στη θέση τους» όσα στελέχη του Κινήματος επιτέθηκαν στη βουλεύτρια Χαλκιδικής.

Κλίμα βαθιάς εσωστρέφειας κυριαρχεί στο Κίνημα Δημοκρατίας, καθώς μετά την αποχώρηση της Κυριακής Μάλαμα από το κόμμα, τη σκυτάλη φαίνεται ότι είναι έτοιμος να πάρει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο οποίος σε χθεσινοβραδινή ανάρτησή του στα social media επιτίθεται κατά μελών του Κινήματος ζητώντας την παρέμβαση του Στέφανου Κασσελάκη.

«Επισημαίνω οτι κάποια απο το μέλη και στελέχη του Κινήματος με ύβρεις και λεκτικούς προπηλακισμούς επιτίθενται στο πρώην στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας και βουλευτή Χαλκιδικής Κυριακή Μαλαμα διότι αποχώρησε απο το Κίνημα», αναφέρει ο Αλ. Αυλωνίτης και ζητά από επικεφαλής του Κινήματος «να κινήσει τις δέουσες ενέργειες»: «Λυπάμαι βαθύτατα και ζητώ απο την ηγεσία του Κινηματος να καταδικάσει τη συμπεριφορά αυτή και να κινήσει τις δέουσες ενέργειες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του βουλευτή Κέρκυρας, Αλέξανδρου Αυλωνίτη:

«Απευθύνομαι ευθέως προς την ηγεσία του Κινήματος Δημοκρατίας και στον Προεδρο κ.

Κασσελάκη.

Επισημαίνω οτι κάποια απο το μέλη και στελέχη του Κινήματος με ύβρεις και λεκτικούς προπηλακισμούς επιτίθενται στο πρώην στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας και βουλευτή Χαλκιδικής Κυριακή Μαλαμα διότι αποχώρησε απο το Κίνημα .

Πρέπει να ντρέπονται. Αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με την οφειλόμενη αξιοπρέπεια προς μια βουλευτή που όσο ήταν στο Κίνημα αλλά και ως βουλευτής επέδειξε και επιδεικνύει ήθος, αξιοπρέπεια και εργατικότητα.

Ο καθένας μπορεί να κρίνει την απόφαση της δεν μπορεί όμως να υβρίζει το πρόσωπο και την αξιοπρέπεια της.

Λυπάμαι βαθύτατα και ζητώ απο την ηγεσία του Κινηματος να καταδικάσει τη συμπεριφορά αυτή και να κινήσει τις δέουσες ενέργειες.

Με τη πολιτικη ασχολούμαστε εθελοντικά για το καλό αυτού του δύσμοιρου τόπου και φέρνουμε μαζί μας αυτο που μπορούμε να προσφέρουμε.

Όποιος φέρνει μαζί του τέτοια συμπεριφορά δεν του αξίζει να συμμετέχει στα κοινά».

